Em memória da querida maestrina Izaíra Silvino

Foto: Arquivo pessoal

Antes de ser apresentado pessoalmente à maestrina Izaíra Silvino, muito já ouvia falar da sua importância no campo da música e da educação musical cearense. Até já me sentia íntimo dela após ter lido sua autobiografia ... ah, se eu tivesse asas..., a qual me despertou admiração e paixão pelo ser humano que se apresentou no seu esplêndido livro.

No dia em que a conheci em carne, osso e espírito, constatei o que havia lido: ela era realmente uma pessoa cheia de saber, mas também de humildade, com aparência séria, mas de sorriso fácil, com ar de rigorosa, mas, na realidade, muito amorosa; enfim, um ser iluminado que vislumbrou na música um instrumento de formação da sensibilidade humana.

Para além da pessoa, é preciso reconhecer e lembrar do protagonismo pedagógico-musical da educadora-musicista. Nesse sentido, destaca-se o papel atuante de Izaíra Silvino no processo histórico de gestação e implantação de um projeto educativo-musical e de canto coral da Universidade Federal do Ceará (UFC), que deu e continua a dar frutos no campo da Educação Musical no nosso estado, contribuindo com a democratização do acesso aos fazeres e saberes musicais.

A maestrina protagonizou um projeto educativo musical a partir de sua atuação à frente do Coral da UFC durante os anos 1980, contribuindo para o processo de institucionalização da Música como fazer e saber acadêmico, deixando ressonâncias nos projetos dos cursos e na política de formação de professores de música que atualmente existem na Universidade pública. Assim, boa parte da história de vida de Izaíra Silvino faz parte da própria história da Educação Musical na UFC e no Ceará.

Ao destacar a maestrina como personagem que tomou parte da história da música na UFC, pode-se considerar que ela imprimiu na instituição um traço marcante de sua personalidade: o envolvimento com a realização de atividades coletivas, dentre essas, as práticas que enfatizam a educação musical coletiva, como é o caso do canto coral.

Desse modo, sua atividade de canto coral na UFC fez escola, pois deixou como legado o fazer-saber do canto coletivo no processo de constituição e consolidação de uma educação musical na Universidade. Mesmo que o Coral não tenha se configurado como uma escola formal de ensino da música, nele constituiu-se um espaço de experimentação do fazer/aprender música, que contribuiu para muitos sujeitos descobrirem-se musicistas, regentes.

A atuação de Izaíra Silvino foi revolucionária na trajetória do Coral da UFC, pois, além de proporcionar uma “cara” nova ao grupo (passando a focar o canto e o repertório da Música Brasileira, em especial, da Música Nordestina), a maestrina foi uma “(re)gente semente” que semeou outras (re)gentes sementes, as quais disseminaram os fazeres e saberes do canto coletivo pelas plagas cearenses. Citem-se, entre outros: Lili (Aurelice) Lima Souza; Elvis de Azevedo Matos; Luis Carlos Prata; José Brasil de Matos Filho. Para isso, o Projeto de Multiplicação de Corais, desenvolvido durante a década de 1980, foi um marco na difusão da atividade coralista na comunidade cearense.

Ontem, perdemos nossa querida maestrina Izaíra Silvino, que criou asas e voou, em luz, para o infinito... Porém, nunca perderemos os valorosos ensinamentos humano-musicais deixados pela grande educadora-musicista-regente-bandolinista-amiga Izaíra Silvino. Sua memória vive e viverá entre nós e as próximas gerações levarão à frente o seu legado.

Eduardo Teixeira da Silva

Doutor em educação (UFC)