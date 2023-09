Em "editorial" histórico

“Há um clima de permissividade institucional. Executivo Federal e setores do Judiciário sentem-se autorizados a atuar como bem entenderem, indiferentes à Constituição. É preciso reagir”.

Dias atrás, o jornal “Estado de S. Paulo” (o conhecido “Estadão”) divulgou um editorial (com o título “Bússola institucional avariada”) o qual obteve ampla repercussão em todo o território brasileiro. Tratou, aquele editorial, sobre o clima de permissividade institucional que ora grassa no nosso país, quando o Poder Executivo Federal e setores do Judiciário sentem-se autorizados a atuar como bem entendem, indiferentes à Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Constituição essa, todos sabemos, promulgada em 1988 é a nossa Lei Maior. É a Carta Constitucional que regulamenta o funcionamento da democracia e do Estado de Direito na nossa nação.

Muito oportuno aquele editorial. O jornal “Estadão” é formador da opinião pública nacional, desde a implantação da República no Brasil. E sempre – ao longo de mais uma centenária existência – sempre primou em defender a democracia no nosso país. E nesta hora, quando a República brasileira vive um momento crucial, no equilíbrio da convivência dos três poderes republicanos, o editorial do Estadão fez com que a opinião pública despertasse da indiferença e letargia que estamos assistindo às sucessivas denúncias de atos contra a nossa Constituição.

Sentimos todos que a grande imprensa democrática do Brasil acordou para analisar com isenção os desvios das promessas eleitorais feitas pela velha esquerda. Esta, agora, parte para medidas que podem trazer sérios prejuízos à democracia. Antes a tônica da esquerda era “matar a fome da população” que vive nos grotões da miséria e do atraso. Pura demagogia! A esquerda dominou o Brasil por cerca de dezesseis anos. Voltou a governar novamente. E nada mudou no cenário da fome no Brasil, principalmente na região Nordeste.

O editorial do Estadão aborda a acomodação das elites brasileiras, inclusive a empresarial, diante de quadro tão preocupante. E faz uma análise pertinente sobre a postura de parte do Poder Judiciário, o qual, ao invés de se preocupar com a defesa da Constituição, dá prioridade a assuntos que são rejeitadas pelas famílias brasileiras, como a liberação das drogas e do aborto; a implantação da “Ideologia de Gênero” nas escolas públicas, exigindo até “banheiros unissex” e outras tristes iniciativas. Tudo isso não é o que deseja a grande maioria da população brasileira, que continua majoritariamente cristã. É bom recordar que o grande jurista Rui Barbsoa, escreveu, há mais de cem anos, que a pior ditadura é a do Judiciário pois não temos a quem recorrer diante das decisões do Poder Judiciário.

A opinião pública, confusa e receosa, parece que esqueceu os estragos que partiram em administrações federais, em conluio com megaempresas brasileiras, que resultaram nos escândalos do “Mensalão” e “Petrolão”. Felizmente observa-se que a juventude brasileira está mais politizada, sabendo hoje discernir o que é bom e o que é mau para a administração pública brasileira. Se o futuro da nação está nos jovens, podemos esperar uma reação independente e benéfica para o porvir desta rica e abençoada Terra de Santa Cruz. Ao contrário da cultura implantada através de universidades e escolas secundárias para a formação de uma geração que prevaleceu por muito tempo com esse

atraso histórico. Sentimos que a mentalidade hoje é totalmente divorciada dessa cultura esquerdista que depois da queda do muro de Berlim acordou não só o Brasil, mas praticamente o mundo todo que, também, despertou com o fim da economia estatal e aderiu a economia de mercado que sempre foi o forte das democracias ocidentais.

Como advogado, preocupa-me muito a omissão da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil na crise atual. Esta legendária instituição assiste calada a todas essas distorções, contrariando sua trajetória política, que lutou contra a ditadura de Getúlio Vargas e teve papel de destaque na Campanha pelas “Diretas Já”, nos anos 1980. Onde anda a OAB, que antes se mostrava tão zelosa na defesa da Constituição? O que a fez ficar calada, enquanto a imprensa livre começa a mostrar que algo de podre está acontecendo na democracia brasileira?

São questões que a opinião pública começa a observar, a partir do grito de alerta, dado pelo editorial do jornal Estadão. Dias atrás vi uma notícia de que o Poder Judiciário iria fazer uma convocação para a imprensa brasileira fazer uma campanha em favor da democracia brasileira. Ora, nossa democracia não precisa de financiamentos para obter sua defesa, precisa, sim, de exemplos de espírito público, de honestidade e de amor à Pátria, por parte dos que detêm os três poderes republicanos: Executivo, Legislativo e Judiciário. Até porque não existem meios termos para definir a democracia. Ela é igualzinha à saúde humana, ou a pessoa é sadia ou é doente. Não existem pessoas meio doente e meio sadia. O mesmo se aplica à democracia, ou ela é democracia plena, ou é um simulacro de democracia.