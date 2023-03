Há certas efemérides que, em função de sua importância mundial, deveriam receber maior repercussão. É o caso do Dia Internacional das Florestas, que acontece anualmente a cada 21 de março. A data, que coincide com o início da primavera no hemisfério norte da Terra, objetiva celebrar a importância de todos os tipos de florestas existentes. Da mesma forma, busca conscientizar as pessoas e os governos das nações para a proteção dessas matas. Como é sabido, as florestas são ecossistemas fundamentais para a manutenção da vida e do equilíbrio climático no planeta. São responsáveis pela existência da maior parte das fontes de água doce. Além disso, abrigam grande parte da biodiversidade (fauna e flora) e, entre tantos outros aspectos, contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. Neste dia, os países são incentivados a implementar medidas em defesa das florestas, como realizar campanhas de plantio de árvores, entre outras. Há muitas variedades de plantas e animais que são endêmicas, ou seja, só existem em florestas específicas. No Brasil, por exemplo, primatas como o muriqui-do-sul e o cuxiú-preto, além do mico-leão dourado, estão entre elas. Aves brasileiras como a ararajuba ou anfíbios como a boana atlântica são outras espécies que requerem proteção. Todas elas encontram-se ameaçadas por diversos fatores, entre eles o tráfico de animais selvagens e o desmatamento desenfreado e criminoso, apenas para citar dois deles. No caso do muriqui-do-sul, existente entre os Estados de Minas Gerais e Paraná, a espécie tem sido vítima da fragmentação da Mata Atlântica, causada pela destruição da floresta, bem como da caça ilegal. O mico-leão dourado, por sua vez, vive apenas na Mata Atlântica, restrito a reservas que visam proteger a espécie da extinção.

Sem a preservação desses ecossistemas, a biodiversidade mundial, hoje já muito ameaçada, corre ainda mais riscos. A criação da data remonta ao ano de 1971, quando o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, sua sigla em inglês) sugeriu a criação do Dia Mundial da Floresta. Já no ano seguinte, foi comemorado na Europa e em outras regiões da Terra, tendo sido também denominado Dia Internacional das Florestas. Somente em 2012 a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou uma resolução para sua criação definitiva, com o fito de reforçar a importância dos ecossistemas florestais, a urgência de sua preservação e o papel de todas as florestas para o desenvolvimento sustentável.

O Brasil possui seis tipos diferentes de biomas, como também são chamadas as florestas, reunindo grande variedade de espécies animais e vegetais diferenciadas por região. São elas a Amazônia, o cerrado, o Pantanal, a caatinga, a Mata Atlântica e os pampas – cada uma com sua importância peculiar para a preservação da natureza com cuidado, respeito e a necessária vigilância. Várias outras resistem pelo planeta, como as florestas tropicais e equatoriais, das quais a maior é nossa floresta amazônica, constantemente alvo de grandes desmatamentos, de crimes como o tráfico de animais e até o garimpo ilegal, que ameaçam a biodiversidade ali existente. Ainda no hemisfério sul, temos a floresta do Congo, na África, bem como, no norte do planeta, áreas como a floresta do leste da Ásia e a taiga siberiana, na Rússia. Cada uma igualmente ameaçada, com problemas graves que exigem a atenção, a mobilização e a proteção dos governantes e de toda a humanidade. Que todas sejam preservadas com o respeito e o cuidado que merecem.