Em busca de uma nova revolução

Esse artigo não tem a intenção de mostrar o pioneirismo do Ceará. Os leitores sabem o que esse estado está entregando na educação pública, na gestão da saúde, no equilíbrio fiscal, na rede de cozinhas comunitárias que nesse momento se espalha e em pouco tempo irá ser reconhecida nacionalmente como uma política pública a ser replicada no Brasil, além de muitas outras áreas.

Há uma geração cearense de políticos gestores que além do discurso, tem trazido pragmatismo, resultado, números, impactos mensuráveis. Quando propus ao parlamento estadual a instituição de uma Semana Estadual de Incentivo ao Turismo Sustentável, permitam-me o orgulho pessoal, sonhei com algo no nível do revolucionário dado: 87 das 100 melhores escolas públicas no ensino fundamental estão no Ceará.

Pois bem, a lei foi aprovada, sancionada pelo governador Elmano de Freitas, e, aos poucos, com consistência, coerência e fundamento sólido, vamos ensinando às pessoas que nossas praias, nossos rios, nossos ventos, nosso frio serrano, nossos cálidos parques, nossas dunas, são fontes inesgotáveis de renda e empregabilidade, se exploradas com sustentabilidade. E se sustentabilidade não fosse riqueza, as maiores companhias globais não investiriam em ESG (Environmental, Social and Governance) e não teriam departamentos especializados na sustentabilidade.

Conscientização e estímulo à população local para atividades relacionadas ao turismo sustentável a fim de que ocupem seu habitat e nele permaneçam, cuidando com legitimidade. Valorização da história, da cultura e da gastronomia locais, para que a riqueza imaterial e material sejam transformadas em autoestima, perenizando os saberes. Apoio ao aprimoramento de infraestruturas que favoreçam o desenvolvimento do ecoturismo e do agroturismo, na intenção de que mais gente visite, participe e indique.

Esses são alguns pontos que estão na lei. Essa semana, a última de setembro, será sempre a semana em que trabalharemos os conceitos da lei. Porque lei publicada, mas não incorporada pelo povo, não tem força de cultura. E não vira uma salutar revolução. Mais uma revolução, na verdade. Nossa real intenção.