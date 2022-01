Elza, superação e talento

Elza Soares, nascida Elza Gomes da Conceição (1930-2022) e reconhecida pela BBC como a Voz do Milênio, teve uma vida de muita luta, superação e intensidade, além do inegável talento que a marcou e eternizou. Nascida no bairro de Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro, desde cedo travou contato com a pobreza, ajudando a mãe nos trabalhos domésticos e carregando latas d’água na cabeça. Abusada por um conhecido do pai aos 12 anos, foi forçada a casar-se com ele, adotando o sobrenome Soares e dando à luz seu primeiro filho aos 13.

Aos 21 anos já era viúva, perdendo os dois primeiros filhos para a desnutrição, ainda na década de 50. Enquanto seu marido sofria com a tuberculose que o matou, Elza trabalhou como encaixotadora numa fábrica e até num manicômio, onde, além do salário, também obtinha um pouco de comida, que levava para casa. Ao longo da vida, teve oito filhos. Entre eles, Manoel Francisco, o “Garrinchinha”, único da relação com Manoel Francisco dos Santos (o craque Garrincha), que faleceu aos 9 anos de idade, em 1986, num acidente automobilístico; e Dilma, sequestrada em 1950, com um ano de idade, e reencontrada somente 30 anos depois. Elza perdeu 4 dos oito filhos que gerou.

Sua vida foi marcada pela superação de muitas adversidades, como o turbulento período em que viveu com Garrincha. Conhecera-o em 1962, quando o craque já era casado e pai de seis crianças. Passaram a morar juntos em 1966, tendo sido a cantora alvo de ataques de fãs e da imprensa, que a culpavam pelo fim do casamento do jogador.

Eles se separariam em 1982, após o relacionamento conturbado pela violência doméstica e o alcoolismo de Garrincha. Elza gostava de cantar desde a infância e, em 1953, se inscreveu no programa “Calouros em desfile”, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, apresentado por Ary Barroso (1903-1964). Apesar da tentativa de ridicularizá-la pela roupa que vestia, Elza, ao final de sua apresentação, convenceu Ary de que ali nascia uma nova estrela da música. Do resto desta história, todos sabemos. O Brasil perdeu uma brava mulher e uma grande artista. Vá em paz, Elza Soares!

Gilson Barbosa é jornalista