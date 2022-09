Elizabeth II, o fim de uma era

A morte de Elizabeth II, primeira monarca feminina da Casa de Windsor, em 8 de setembro, no castelo escocês de Balmoral, na região de Aberdeenshire, de certa maneira nos surpreendeu, pelo súbito anúncio. Afinal, dois dias antes a imprensa mundial mostrava uma rainha sorridente, recebendo protocolarmente, no mesmo local, a nova primeira-ministra, Liz Truss. Porém, via-se já um crescente abatimento da monarca, desde o falecimento de seu marido, o príncipe Phillip Mountbatten (1921-2021).

Elizabeth teve com ele uma longa convivência de 73 anos, matrimônio do qual nasceram quatro filhos. Entre eles, Charles, que, sem o carisma da mãe, agora é Charles III e a sucede no trono do Reino Unido. Elizabeth II, nascida Elizabeth Alexandra Mary, em 21 de abril de 1926, era chefe da Comunidade Britânica de Nações, a Commonwealth, bloco que reúne 53 países independentes, onde, em 14 dos quais, a soberana era a chefe de Estado. Além disso, era a líder suprema da Igreja Anglicana e das forças armadas. Representou ativamente sua nação perante o mundo, mantendo sempre elevada a sua popularidade e o respeito dos britânicos.

Mulher de temperamento discreto, porém forte, a despeito da aparente fragilidade física, Elizabeth II, além das funções monárquicas que desempenhou, também cumpriu importante missão, enfrentando muitos problemas com a família real. Um deles ocorreu quando sua única irmã, a princesa Margaret (1930-2002), conhecida por sua agitada vida social e amorosa, decidiu casar com um oficial da Real Força Aérea, divorciado e 16 anos mais velho do que ela, em 1953, evento impedido pela Igreja Anglicana, da qual Elizabeth II era a chefe.

Outros problemas, como a separação de Charles e da princesa Diana (1961-1997) e seu posterior casamento com Camilla Parker-Bowles, também alimentaram os noticiários dos tabloides sensacionalistas londrinos, mas sempre foram contornados pelo controle firme de Elizabeth II. A matriarca manteve o equilíbrio familiar. Que ela descanse em paz, após ter cumprido, com dedicação e competência, sua missão como quadragésima ocupante do trono britânico.

Gilson Barbosa é jornalista