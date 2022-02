Eleições de 2022

No conto 'A Igreja do Diabo', o escritor brasileiro Machado de Assis relata certa história de quando o Diabo, astuciosamente, teve uma ideia de fundar uma igreja, como meio de desbancar Deus, convertendo os seres humanos para si. O Diabo passou então a proclamar suas “boas-novas”: um tipo de doutrina como que substituía todas as antigas virtudes anteriormente aceitas. Prometendo todas as delícias da terra, glórias e os deleites mais íntimos, o tal Diabo proclamava como naturais e legítimas a soberba, luxúria, preguiça, avareza, etc.

Dentre os ensinos de sua igreja, o Diabo instruía a favor da prática da venalidade – ou seja, a conduta ou postura daquele que se deixa subornar e vender, que aceita vantagens indevidas no exercício de sua função, quando este deveria agir com justiça. Segundo o endiabrado, a venalidade “era o exercício de um direito superior a todos os direitos”. Dizia ainda mais: “se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão fora de ti, como é que não podes vender tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo?”

Nas eleições gerais de 2022 no Brasil, como em 2018, o voto religioso deverá ser um dos elementos variáveis de disputa, e quem sabe decisivo, para as candidaturas parlamentares. Neste cenário, a busca – tanto dos partidos e candidatos, quando de certas lideranças e personagens religiosos – por articulações religioso-políticas na direção do poder deverá ser um fator que merecerá atenção para o próximo pleito.

Diante deste quadro eleitoral, a questão que se coloca é: e as igrejas – assim como no conto – irão cair (uma vez mais?) na prática da venalidade? Venderão seu voto e sua fé em troca de benefícios, dinheiro e retórica moralista? Os líderes religiosos aceitarão subornos para viabilizar seus projetos pessoais ou institucionais de poder? Neste sentido, a igreja do Diabo será aquela que trocará os valores cristãos – como a justiça, integridade e serviço – e as promessas das moradas eternas no céu, pelos privilégios e vantagens terrenas que os governantes dos palácios de Brasília falaciosamente lhe prometerem.

Victor Breno é teólogo e cientista da Religião. Doutor pela Universidade Federal da Paraíba e Universidad Complutense de Madrid