Eleições: a herança do alfabeto

Em 1987, Ulysses Guimarães no seu primeiro discurso como presidente eleito da Assembleia Nacional Constituinte disse as seguintes palavras: “A cidadania começa no alfabeto. Não há um só exemplo de nação forte sem um bom sistema de educação. [...] Ao lado da educação – e dela inseparável –, exige-se uma política nacional de desenvolvimento científico e tecnológico.”

Chegamos em 2022 e o Ministério da Ciência e Tecnologia, juntamente com o Ministério da Educação, lideram a lista de pastas ministeriais com o maior volume de recursos bloqueados no orçamento federal deste ano. Como se isso não bastasse, segundo Adriana Fernandes, repórter do Jornal Estadão, a equipe econômica do atual governo, com a desculpa de mitigar o impacto do aumento de gastos, propôs o reescalonamento de 2% para 0,5%, em 2023 e 2024, da complementação do novo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

Baseando-se no recente posicionamento público divulgado pela Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), essa “tragédia anunciada” tornará muito mais inviável o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação.

Conforme, Luiz Garcia, Presidente da Undime, é imprescindível que após o 2º turno das eleições, o atual Congresso Nacional revise a proposta orçamentária, a partir das demandas das áreas sociais. “Somente com essa atitude será possível garantir os direitos constitucionais das crianças, adolescentes, jovens, adultos”. Na avaliação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) se essa proposta do governo realmente for colocada em prática, “o piso e a carreira dos profissionais da educação estarão risco! Esse calote no Fundeb vai reduzir recursos para a valorização profissional e para os investimentos na escola pública.”

Obviamente, entendemos que a desvalorização da educação é apenas parte do enorme problema, afinal, conforme já nos alertou nosso súpero constituinte: “quando as elites políticas pensam apenas na sobrevivência de seu poder oligárquico, colocam em risco a soberania nacional.” Pena que “o político do ramo é um obcecado.”

Davi Marreiro é consultor pedagógico