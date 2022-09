Eleição e a Carta Cidadã

Num espaço de poucos dias, a eleição que agita os recantos do País estará sendo levada a efeito, com a participação do eleitorado de todas as Unidades Federadas, em meio a pesquisas processadas pelos institutos especializados, anunciando projeções que apontam para os postulantes com possibilidades de alcançar as maiores votações, tanto para a Presidência da República, como aos Governos estaduais, com os veículos de comunicação incumbindo-se de conjecturar sobre as perspectivas de cada disputante, que as urnas haverão de confirmar ou não, no próximo 02 de outubro.

Faltando menos de duas semanas para a realização do pleito, os concorrentes acham-se tomados pelo sentimento de ansiedade e esperança, no aguardo de que a proclamação dos resultados, após a apuração de sufrágios, lhes sejam favoráveis à conquista do sonhado cargo, mesmo que em alguns casos terminem com recursos nos Tribunais Regionais e Superior Eleitoral, órgãos competentes para dirimir dúvidas que possam originar-se no seio dos partidos ou por parte de algum competidor, individualmente.

A grande batalha entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro situa o confronto entre os mais equilibrados dos últimos tempos, em que pese o cenário ainda meio nebuloso, já que ambos deixam dúvidas, se estão no caminho certo para a conquista do almejado triunfo.

Ciro Gomes e Simone Tebet cumprem o seu papel, mesmo enfrentando dificuldades, porém, sempre fiéis à pregação que entenderam ser a mais adequada para os rumos de nossa Nação.

O povo passa a viver a angústia de um resultado que se compatibilize com a grandeza dos sonhos de luta, o que reafirmará os ideais patrióticos em cada cidadão, assim, vitalizando o nosso nível de formação democrática.

Certamente a grande competição urnística se revestir-se-á de relevância indubitável, já que, neste ano, ocorrerá três dias antes do aniversário de 34 anos da Carta Cidadã, promulgada em 1988, que legou, entre outras prerrogativas, o exercício do voto livre a todos os brasileiros.

Que o eleitor, ao dirigir-se à cabine de votação possa exercer o seu sagrado direito, consciente e tranquilamente, ao final, todos celebrando a consistência do nosso regime democrático.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte