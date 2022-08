Educação: semana da inclusão

Instituída pela Lei nº 13.585/2.017 a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é promovida de 21 a 28 de agosto no Brasil. Conforme a regulamentação, as principais diligências empregadas nesta semana especial objetivam o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação.

Apropriando-se adequadamente do tema, indico a leitura do Caderno de Recomendação para Educação Inclusiva publicado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Nele constatou-se em 2018, que 6,7% da população tem ao menos uma deficiência. Considerando, segundo a UNICEF, a seguinte definição de uma pessoa com deficiência: “são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.”

Na educação, nota-se que o número de matrículas de estudantes da educação especial em escolas e classes comuns cresceu 87% em 2019. Contudo, estudantes com transtornos globais do desenvolvimento, do espectro autista e altas habilidades, representam apenas 3,3% dessas matrículas, sendo 1,7% no ensino fundamental e 0,5% no ensino médio, ou seja, “há muitas crianças, adolescentes e jovens com deficiência fora da escola.

"Com isso, reitero a mesma reflexão da UNICEF: considerando a faixa etária cuja matrícula é obrigatória, e se considerarmos também que já atingimos 92% de crianças e adolescentes na escola, as percentagens apresentadas acima deveriam estar próximas a 6,7%. Posto isso, questionamos: apenas o acesso garante a inclusão? Como podemos incluir efetivamente? Conforme Eizirik, apesar das experiências de inclusão que surgem por todos os lados, das estratégias que apontam caminhos em curso, há muito a se criar e desenvolver. O movimento acena com alguns passos, mas talvez a pergunta mais importante seria, onde estamos nesse movimento?

Davi Marreiro é consultor pedagógico