Educação: resumo histórico

Concordamos com a ideia de que a educação deve ser proporcionada a todos por constituir um direito e uma condição para o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Além de ser um direito, a educação também é um dos principais fatores, senão o mais importante, do desenvolvimento dos países.

Martins Filho, como outros eminentes cearenses, já está na História. Ao lado dele, pode-se lembrar Farias Brito, Padre Cícero, Capistrano de Abreu, Raimundo Girão, Alberto Nepomuceno, Barão de Studart, Lauro Mais, Eleazar de Carvalho, Patativa do Assaré, José de Alencar, Virgílio Távora, Clóvis Beviláqua, Moreira Campos, Jáder de Carvalho, Edson Queiroz, Juvenal Galeno, Rachel de Queiroz, Ari de Sá, dentre outros, com suas significativas colaborações nos seus campos de atuação. Realmente, não é um sentimento de “cearensidade”, mas o reconhecimento dos cearenses, tenho certeza, aos seus dignos e importantes irmãos.

Vale lembrar que a família Martins foi privilegiada por Deus, vez que, intelectualmente, nos deu Antônio, Cláudio, Fran e Martins d’Alvarez, cada qual mais ilustre em suas atividades. Quando governador do Estado do Ceará, no período 1983/87, fui procurado pelo reitor dos reitores, dizendo ser, para honra minha, meu secretário sem pasta e sem vencimentos, objetivando três ações significativas: melhorar as condições de funcionamento da UECE , estadualizar a UVA - que contou com a dedicação e obstinação do amigo padre Sadoc de Araújo- e criar a URCA.

Graças ao mestre e secretário sem pasta, quanta humildade do eminente cearense, conseguimos o desejado por grande parte da juventude do Ceará. Professor Martins Filho, unanimidade, sua atuação, principalmente nos setores educacional e cultural servirá de exemplo para as gerações futuras de nosso Estado e de nossa pátria.

Como disse Francisco Carvalho: “Martins Filho enquadra-se admiravelmente na moldura de bronze que a posteridade reserva para os homens de prol”. P.S. Minha gratidão ao reitor Martins Filho por sua significativa ação na área universitária quando do meu Governo, bem como suas generosas palavras a meu respeito nas suas Memórias: “Governador Gonzaga Mota, verdadeiro benemérito da implantação do ensino em nível universitário, no interior do Estado do Ceará.” (1998)

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC