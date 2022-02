Educação: reajuste e retórica

Conforme amplamente noticiado, o governo federal, nos moldes da lei, acatou o reajuste nacional do piso salarial para o magistério. Com isso, a Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), comunicou na última sexta-feira, dia 04, que oficialmente ao menos 14 municípios cearenses já fixaram a nova remuneração de seus professores. Acrescentando assim o mínimo exigido pela norma de 33,24% de reajuste.

No entanto, ainda que prevista na Lei Federal 11.738 desde 2008, atualmente nos palanques políticos desse país, essa ajustagem foi iluminada através de um fogo-fátuo, uma chama que nasceu da decomposição, diria Barbosa. Afinal, como alertei em outro artigo, em tempos eleitoreiros, um período de “humor” e humores, certamente, fatos e fatalidades seriam constrangidos pelo oportunismo político.

Com isso, a educação serviria seguramente para conveniências adúlteras ou reprimendas pertinentes. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), o governo federal politizou o tema em benefício próprio, dando um tom de “benesse” a uma decisão prevista em lei. Além disso, de acordo com a CNTE, ao contrário do incessante empenho anunciado em conceder “o maior reajuste à categoria dos professores desde 2008”, na prática a realidade era outra, pois até o anúncio do reajuste, “a Casa Civil, a Economia e a Educação buscavam negociar um reajuste atrelado apenas à inflação, que seria de aproximadamente 7,5%.” Rosilene Corrêa, diretora de finanças da CNTE, ratificou que essa atitude “é uma demonstração de que a educação não é respeitada.

Ao sinal de qualquer dificuldade, ela vai para o sacrifício, [...]estamos falando de garantir o mínimo à educação, não estamos falando de super salários.” Enquanto isso, as despesas mínimas regulares de um deputado federal são de R$ 33.763,00 de salário, mais um auxílio moradia de R$ 4.253,00, mais uma verba de gabinete de R$ 111.675,59. Por fim, parafraseando J. de Sousa, neste contexto avessado, que educação é considerada improbidade, cada vez mais o Brasil se consolida como o ‘país mais antiquado que tenta desafiar o mundo porvindouro”.

Davi Marreiro é professor e consultor pedagógico