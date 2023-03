Educação: próximo passo

Baseando-se nos resultados divulgados pela 1ª etapa do Censo Escolar 2022, o portal Movimento pela Base transpôs a notável repercussão sobre o crescimento de matrículas na educação básica. Em resumo, o número total chegou a 47,4 milhões, ou seja, 714 mil alunos a mais que em 2021. Na rede privada o aumento foi de 10,6% de alunos em relação ao período antes da pandemia. Todavia, como disse anteriormente, o Movimento pela base deliberou sobre outros dados do Censo, afinal, o número de crianças e jovens fora da escola também precisa ser considerado.

“São 1,04 milhão de crianças e jovens não matriculados – o que equivale a mais do que a população inteira de Maceió, capital de Alagoas.” Já que o diabo mora nos detalhes, o portal destacou que as maiores taxas de abandono escolar estão na pré-escola, com 512.228 crianças, com idades entre 4 e 5 anos e no Ensino Médio, com precisamente 461.716 jovens entre 15 e 17 anos.

“Chama atenção também a falta da publicação dos dados sobre o Novo Ensino Médio (NEM).” O Inep considerou “inconsistentes”! Com isso, desprovido de informações mais técnicas e aprofundadas sobre o NEM, recentemente o atual Ministro da Educação, Camilo Santana, declarou que o NEM não será revogado, contudo, será necessário a criação de um grupo de trabalho incluindo secretários estaduais de Educação e entidades de classe, como representantes de associações de alunos e professores. Conforme o Ministro, “o grande equívoco” do governo anterior, foi não ter construído um diálogo com a sociedade para implementação do Novo Ensino Médio.

Enfim, nos falta oportunidade para divulgarmos o mundo no seu eixo? Entre culpas ou desculpas, além do não feito, precisamos considerar os efeitos! Já identificamos que o calendário não está na parede, mas isso não estacionará o tempo. Parafraseando o autor de “Em Busca do Tempo Perdido”, os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas não para um ser humano! É óbvio, mas precisa ser dito, elucidações não produzem espectadores desiludidos, nem muito menos, pacientes desiludidos. Como no degrau de uma escada, a educação exige elevarmos o próximo passo, subiremos até as soluções?

Davi Marreiro é consultor pedagógico