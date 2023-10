Educação: o miolo do cuscuz

O atual Ministro da Educação, Camilo Santana, enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional com o propósito de beneficiar estudantes de baixa renda que estejam matriculados no ensino médio. Este projeto tem como objetivo estabelecer uma bolsa de incentivo financeiro para apoiar a permanência escolar desses estudantes. Adicionalmente, os alunos contemplados nesse projeto terão direito a uma poupança estudantil, que condicionalmente poderá ser sacada após a conclusão do ensino médio.

Vale destacar que iniciativas como essa já são conhecidas no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 726/07, aventado pelo deputado Sandes Júnior (PP-GO) propôs um auxílio análogo. No Senado, o PL 3.166/2023, apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), aguarda análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), também aborda essa questão.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil, a principal motivação por trás desse projeto reside na necessidade de combater o crescente problema da evasão escolar no ensino médio. Nas palavras do Ministro, "aproximadamente 7% dos estudantes do ensino médio acabam abandonando a escola." Camilo ainda ressaltou que "frequentemente, devido às dificuldades enfrentadas por suas famílias, esses alunos precisam buscar emprego, levando muitas vezes ao abandono da escola, ausências frequentes e reprovações."

Enfim, é aconselhável, ao chegar em uma bodega estranha, ‘antes de provar o cuscuz, espiar sempre o miolo.’ Antes de buscar soluções para os efeitos, é importante considerarmos todas as possíveis causas. Poderíamos realmente resolver o problema da evasão escolar no ensino médio unicamente por meio de estímulos financeiros? De acordo com a pesquisa "Cenário da Exclusão Escolar no Brasil", conduzida pelo IBGE/Pnad, essa abordagem parece insuficiente. Afinal, na referida pesquisa, o indicador: os motivos para não frequentar a escola, evidenciou que 38% dos adolescentes entrevistados de 15 a 17 anos, demonstraram “não tem interesse em estudar”. Em contrapartida apenas 14,6% dos 629.531 entrevistados responderam que “trabalhavam ou estavam procurando trabalho.”