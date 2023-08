Educação: o cavalinho azul

“Governo bloqueia R$ 332 milhões destinados para a educação.” Essa foi uma das principais notícias divulgadas no último fim de semana. Parafraseando Hannah Arendt, realmente precisamos aprender a pensar sem corrimão! Saber diferenciar isso daquilo, separar política de politicagem, diferenciar fama de reputações, conhecer azafamados e reconhecer suas repetições. Desta vez, efetivamente comprovamos o pensamento atribuído a Mark Twain: “a história não se repete, mas rima por vezes”. Assim como seu antecessor, o atual governo adotou a política do contingenciamento. Contudo, segundo apurado pela CNN Brasil, o economista Gil Castello Branco, da ONG Contas Abertas afirmou que “os bloqueios são inevitáveis quando as avaliações das receitas e despesas demonstram a necessidade de ajustes em relação às previsões elaboradas na ocasião da aprovação das leis orçamentárias”.

Inevitáveis, assim como as dores de Drummond? Neste caso sofrer é opcional? Importante lembrar que muito recentemente foi lançado o Programa Escola em Tempo Integral, cujo objetivo é o financiamento do governo federal para a abertura de matrículas em período integral nas escolas de educação básica, porém nessa última semana já foram bloqueados: R$ 201 milhões da educação básica, R$ 11 milhões destinado à educação profissional e tecnológica e por fim, R$ 119 milhões da educação superior. Consequentemente os programas mais afetados foram: alfabetização de crianças, transporte escolar e bolsas de estudo.

Sabe o cavalinho azul de Maria Clara Machado? Neste caso, a primeira promessa estendida ao bichinho foi: “qualquer dinheiro que a gente colocar na educação, vale a pena colocar, porque é investimento". Por isso, “– Bebe água, meu cavalinho azul! Este rio está meio sujinho, mas vou te levar para um rio enorme de água limpa, lá atrás daqueles morros. Vamos atravessar uma enorme campina verde, toda verdinha de tanto capim verde.” Contudo, o que era investimento, transformou-se mais uma vez em gastos. Logo, assim como na história, nosso cavalinho azul degringolou e não conseguia mais puxar a carroça, à vista disso, foi trocado por um brinquedo mais barato.

Davi Marreiro é consultor pedagógico