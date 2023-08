Educação mobilizada, será?

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) considerou uma conquista da mobilização social os resultados obtidos através da Consulta Pública realizada para Avaliação e Reestruturação da Política Nacional do Ensino Médio. Segundo a CNTE a pesquisa instituída pela Portaria nº 399 do Ministério da Educação oportunizou uma grande “vitória para a sociedade brasileira”. Em vista disso, o vultoso sucesso da mobilização nacional contabilizou por meio de consulta realizada via Whatsapp: 139.159 participantes, isso nos seus achados mais profusos! Sendo “102.338 estudantes; 1.075 jovens que não se identificaram como estudantes; 30.274 professores e 5.480 gestores.” Ironia na interpretação, como diria Pessoa, ou será apenas uma aceitação indiferente das coisas? Uma vez que no último censo escolar realizado em 2021, apuramos que somente no Ensino médio, foram matriculados 7.770.557de estudantes, 516.484 docentes cadastrados e 29.167 instituições de ensino regularizadas nesse segmento. Sucesso de mobilização?

Agora, considerando o tamanho do desinteresse demonstrado pela maioria de discentes e docentes, o que faremos? Francis Wolff acertou novamente? “O povo realmente está para a democracia como Don Juan está para ‘seus romances’. A conquista mobiliza toda a sua energia, mas a posse o entendia.” Ainda assim, para o presidente da CNTE e coordenador do Fórum Nacional da Educação (FNE), Heleno Araújo, os trabalhadores da educação estão avançando nas conquistas.

O resultado da consulta pública divulgada pelo MEC, em 7 de agosto, priorizou 12 núcleos de avaliação. Em resumo, a proposta do Novo Ensino Médio foi principalmente criticada em relação a carga horária, organização curricular, aplicação do Novo ENEM, equidade educacional, infraestruturas das escolas, formação técnica profissional, formação e valorização dos professores, políticas de permanência, escolas de tempo integral, avaliações e finalmente, o papel do MEC nas normatizações das políticas educacionais. Importante lembrar que ontem, o MEC encerrou o prazo para receber as considerações das entidades educacionais sobre o sumário da consulta pública.

Davi Marreiro é consultor pedagógico