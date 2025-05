Educação integral: mais do que conteúdo

Educar vai além de ensinar conteúdos. Envolve desenvolver habilidades, formar caráter e oferecer ferramentas para que crianças e adolescentes se tornem protagonistas das próprias escolhas. Educação integral não é uma tendência — é uma urgência.

Vivemos em um tempo que exige alta performance, mas também adaptabilidade, comunicação, empatia e propósito. Nenhuma dessas competências é acessória. São parte da formação de um ser humano completo e preparado para os desafios de um mundo que muda o tempo todo.

A escola do século XXI precisa ser um espaço de performance com sentido. Isso significa olhar para os resultados, sim, mas entender que eles são consequência de processos bem estruturados, metodologias bem aplicadas e equipes bem formadas. É aí que entram as metodologias ativas: elas conectam o aluno com a prática, ampliam o repertório, desenvolvem autonomia e geram engajamento.

Mas nenhuma estratégia funciona sem consistência. Formar integralmente exige um projeto pedagógico bem desenhado, metas claras, intencionalidade em cada aula. Exige olhar para dados, acompanhar avanços e ajustar rotas. E, principalmente, exige acreditar que excelência e acolhimento não são caminhos opostos — são forças que se complementam.

Na gestão escolar, esse equilíbrio é um desafio diário: cuidar do humano e, ao mesmo tempo, garantir a entrega. Criar vínculos e cobrar resultados. Trazer inovação com responsabilidade. E fazer tudo isso sem perder de vista que o centro de qualquer escola deve ser, sempre, o estudante.

Educar integralmente é entregar ao mundo pessoas que pensam, sentem, criam, colaboram e se superam. E isso, para nós, é alta performance.

Marcela Abreu é educadora