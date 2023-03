Educação: hashtags de cera!

Após as manifestações ocorridas na última quarta-feira (15/03), contrárias a implementação do Novo Ensino Médio (NEM), o ministro da Educação, Camilo Santana, publicou em seu Twitter: “Apostamos no diálogo para a reavaliação do Novo Ensino Médio [...] com isso, o MEC abriu uma consulta pública e irá recompor o Fórum Nacional de Educação, reintegrando entidades e movimentos populares a esse importante debate sobre o futuro da nossa educação.”

Em resumo, entre hashtags e portarias, “opiniões públicas ou preguiças particulares” destacaremos dois posicionamentos divergentes sobre o assunto. Assim sendo, em entrevista ao jornal O Povo News, o presidente da CNTE, Heleno Araújo, afirmou que “essa reforma, provoca um processo de desigualdade escolar e social dentro da escola pública. Além disso reduz disciplinas científicas e enche o currículo de ‘bases’ que não dialogam com o processo da formação humana, cidadã, critica e reflexiva de nossos estudantes.” Em contrapartida, em nota, a Federação Nacional das Escolas Particulares (FNEP) entende que “essa reforma traz a valorização do ensino técnico. Aliás, a flexibilidade curricular possibilita, também, que as escolas inovem e que cada aluno possa escolher o itinerário que corresponda ao seu interesse e perspectiva de vida.”

Considerando as opiniões, entendemos que o início da implementação do NEM não provocou a desigualdade dentro das escolas públicas, porém em comparação com as instituições privadas, a reforma intensificou ainda mais os sintomas de um intenso descaso histórico. Afinal, segundo o relatório da PNAD tratando-se de desigualdade, antes de mesmo de qualquer reforma: jovens de maior renda representam 61,5% do Ensino Superior nacional, enquanto 7,6% pertencem ao quinto de menor rendimento. Outra gafe comum é afirmar que o NEM não contempla a formação humana em seu currículo, por exemplo: direitos do cidadão. Mas, a reformulação contempla, mas não garante, esse é o real problema! No que concerne a flexibilidade destacada pela FNEP, como iremos garanti-la em uma sala de 1ª série do Ensino Médio com 25 alunos? Nem tanto o céu, nem tanto a terra! Cuidado Ícaro!