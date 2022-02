Educação: entre cortes e planos

Conforme a Constituição Federal, compete ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer uma de suas Casas, os atos do Poder Executivo. À vista disso, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte instaurou, em setembro de 2021, a Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia (CECTCOVID). Logo, entre suas atribuições, foram relacionados três eixos temáticos norteadores de seus objetivos, em resumo: avaliar os impactos da pandemia na educação básica, planejar o retorno das aulas presenciais e avançar na garantia do direito à educação em nosso país.

Conforme o último relatório divulgado pela Subcomissão, conduziram-se em 2021, oito audiências públicas. Participaram desses encontros, além de parlamentares, alguns especialistas, gestores e representantes de organizações da sociedade civil. “Do ponto de vista da legislação, os debates da Subcomissão lançaram luz sobre a centralidade do Plano Nacional de Educação.”

Com isso, as discussões apontaram uma agenda de prioridades para 2022. Por consequência, foi encaminhada para o Poder Público uma lista de 40 recomendações distribuídas entre estes setores: Ministérios; da Educação, da Saúde, da Economia, Tribunal de Contas da União, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Congresso Nacional e Senado Federal. Obviamente, aqui não podemos descrever cada uma dessas indicações, todavia, focaremos em duas delas. Na recomendação nº 13: sobre os problemas de infraestrutura das escolas, destaca-se promover iniciativas para ampliação do financiamento com vistas à adequação dos espaços físicos escolares, e sem detença, a sugestão nº 19 visa ampliar o apoio financeiro para garantia de transporte escolar adequado nas redes de ensino.

Em contrapartida, o que nos causou tamanha descrença no cumprimento mínimo dessas ações foi a recentemente decisão do Governo Federal em cortar do Orçamento deste ano, 739,8 milhões de reais das verbas do Ministério da Educação. Por fim, novamente, vãos são os planos! Afinal de contas, parafraseando Barreto, até o Diário Oficial foi feito para não ser lido. E o Congresso perdeu o direito as melhores atenções?

Davi Marreiro é professor e consultor pedagógico