Neste dia 28 de abril, comemoramos o Dia da Educação. A data é marcada pela importância em sociedade, cumprindo a relevante tarefa de conscientizar a população acerca do valor do tema. Afinal, uma educação de qualidade é o principal instrumento de um país para vencer os obstáculos para a melhoria da qualidade de vida do seu povo, proporcionando desenvolvimento social e econômico sustentável.

E, nesse sentido, o principal esforço no processo educacional é promover o protagonismo juvenil para a construção de uma inteligência autônoma dos futuros profissionais, que se utilize de uma análise crítica da realidade social na qual o aluno está inserido, contribuindo para a prática do “aprender a pensar”, da tomada de decisão, da capacidade criativa e da livre iniciativa.

No Brasil, o cenário de empreendedorismo caminha a passos largos. Ainda assim, a trajetória para o jovem torna-se um pouco mais desafiadora. O processo educacional no nosso país é desafiador por falta de investimentos, por carência de recursos dos setores, mas também em virtude de uma cultura que leva à não percepção da importância do desenvolvimento de uma educação empreendedora desde a infância.

O perfil dos novos precursores de negócios tem mudado muito com o passar dos anos. Além de fugir do desemprego, muitos jovens estão em busca de satisfação profissional, independência financeira, flexibilidade para a tomada de decisões e, para os casos mais ousados, investidores que acreditem em serviços que tenham um diferencial.

Investir em uma educação empreendedora é garantir às crianças e aos jovens da nova geração não apenas a inserção produtiva no mercado de trabalho, como também a formação de competências que valem para a vida toda. Para empreender é preciso ter espaço para criar, colocar ideias em prática e de fato inovar.

O desafio que se coloca é o de buscar meios para uma mudança dessa realidade por meio de um processo de ensino no qual a educação empreendedora tenha papel de destaque, assumindo o protagonismo da mudança necessária que contribua para o desenvolvimento social e econômico do país e consequentemente do nosso índice de competitividade global.

Ana Lúcia Teixeira é diretora executiva da Junior Achievement Ceará