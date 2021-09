Educação e Independência

Legenda: Davi Marreiro é professor da rede pública Foto: Arquivo pessoal

Desde a chegada dos portugueses, em 1500, até a constituição efetiva de sua democracia, o Brasil vivenciou episódios memoriosos que ajudaram a definir parte de sua identidade nacional. À vista disso, dividimos nossa cronologia histórica em três principais períodos: a Colônia, o Império e a República. No entanto essas demarcações, apesar de inteligíveis, são insuficientes para elucidarmos todas as minuciosidades sociais presentes em nossa história.

Dessa forma, quando olhamos para os relatos de nossa Independência, enxergá-la apenas através da “perspectiva das margens do Ipiranga”, despreza nitidamente um encadeamento de eventos que culminaram em nossa emancipação política. Consequentemente, qualquer investigação sobre a educação daquele período deve considerar o mesmo princípio de ampla abrangência, afinal, todo aquele emergente processo de organização do Estado Nacional, matizou paralelamente nossa estruturação escolar.

Uma composição variegada porque, mesmo implume, resolveu que não seria apenas institucional. Parafraseando Gondra e Schueler (2008), nossa Educação Independente foi repleta de ações invisíveis, façanhas dos espaços privados, concebida no convívio social inerente, nas conversas, músicas, danças, festas e procissões.

Em resumo, convivendo ainda em um regime escravista, a educação precisou exceder limites da escola, da burocracia e das legislações. Por exemplo, sabemos que algumas províncias brasileiras determinaram que somente pessoas livres podiam frequentar as escolas públicas, tal insulação fez com muitos negros e pardos, mesmo libertos fossem severamente estigmatizados.

Por esse motivo, uma forma de resolução desse problema foi a criação de modelos escolares independentes. Conforme Ferreira (2014), dois casos merecem nosso destaque: a escola particular de primeiras letras para meninos pretos ou pardos do prof. Pretextato e o curso do prof. Israel Soares que oferecia lições noturnas para escravos(as). Diante disso, entendamos de uma vez por todas que a educação pública deve ser uma prática social inclusiva, plural, um direito de todos, independente do jugo da maquinaria “politicalha”.

Davi Marreiro

Professor da rede pública