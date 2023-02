Educação digital: veto parcial

O Projeto de Lei nº 4.513 de 2020, mesmo aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, foi recentemente vetado de forma parcial pelo Presidente da República por contrariedade ao interesse público. Transformada em norma jurídica, agora a Lei nº 14.533, institui a Política Nacional de Educação Digital.

Essa normativa visa ampliar o acesso à tecnologia na educação, baseando-se nos seguintes eixos: inclusão digital; educação digital escolar; capacitação, especialização digital; e pesquisa científica em tecnologias da informação e comunicação. Contudo, o líder do poder executivo, orientado pelo Ministério da Educação, vetou alguns dos dispositivos mencionados pela nova política. Com isso, esses artigos serão novamente submetidos a apreciação do Congresso Nacional.

Foram respectivamente vetados; o Art. 7º, na parte em que altera o § 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB): em resumo, o artigo estabelece que a educação digital e seus afins, seriam componentes curriculares do ensino fundamental e do ensino médio.”

Entretanto, o motivo do veto foi a antinomia, afinal a própria LDB determina que a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório, dependem da aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado de Educação, gerando uma antinomia.

Outro trecho contestado foi o Art. 9º do PL, que estabelece prioridade para os programas de imersão de curta duração em técnicas e linguagens computacionais dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica, e programas de mestrado e doutorado. Porém, a proposição legislativa contraria o interesse público tendo em vista que não há impedimento ao financiamento de cursos direcionados para área tecnológica, o que torna a inclusão expressa dessa prioridade no texto da Lei do FIES desnecessária.

Por fim, o Art. 10 do Projeto de Lei, estabelece que seriam considerados como livro; “textos convertidos em formato digital, magnético ou ótico.” Sem embargo, esse artigo contraria o interesse público tendo em vista que à Lei nº 10.753, de 2003, já discute especificamente a questão de equiparação a livros.

Davi Marreiro é consultor pedagógico