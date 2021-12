Educação digital contra o cyberbullying

O Centro de Justiça Restaurativa da Defensoria Pública do Estado do Ceará (CJR), em parceria com o Instituto Terre des Hommes Lausanne no Brasil (TDH) e a agência Brado, do Centro Universitário 7 de Setembro (Uni7) lançaram a campanha “Por mais consciência digital: respeito faz bem para todes”. Trata-se de um convite ao diálogo e a reflexão sobre as várias formas de violências virtuais que têm sido recorrentes e crescentes contra crianças e adolescentes em diversas situações.

A campanha alerta para a importância da educação digital. Assim, os jovens devem se organizar para fazer uso das redes sociais de forma disciplinada e responsável. Ao mesmo tempo, os pais e/ou responsáveis precisam acompanhar as crianças e adolescentes para uso das plataformas digitais de forma moderada e serem agentes de transformação social. As escolas também são convidadas para se engajarem na campanha. A proposta propõe processos que resultam em acordos de resolução de conflitos entre as partes e contribuem para a cultura de paz. A campanha abordou assuntos: “Cyberbullying: a vida real não é meme”, “Nudes vazados causam dores no mundo real” e sobre qual limite da exposição virtual para crianças e adolescentes.

O uso do ambiente virtual tem exposto pessoas que por estarem em fase de condição peculiar de desenvolvimento se colocam em circunstâncias de risco, ora como vítimas de abusos e uma série de violações, ora como ofensores, que em razão da imaturidade não conseguem alcançar o perigo, e/ou dano que repercutirá a partir de suas ações realizadas no mundo virtual nas vidas de muitas outras pessoas, tais como vítimas diretas, seus familiares e toda a comunidade.

A Defensoria já atendeu adolescentes envolvidos nessas situações por meio do Centro de Justiça Restaurativa, que tem como objetivo resolver conflitos reais a partir da horizontalidade entre as pessoas envolvidas. Importante falar em casa, na escola, nas comunidades, em todo lugar. Nesse processo de educar precisamos muito conversar. Que tal buscarmos mudar? Que tal fazermos diferente? A nossa cultura tem sido reprimir e punir. E não tem obtido muito sucesso, porque os números não param de subir.

O convite, aqui, é atuar restaurativamente, é olhar para o outro, para sua ação, para os sentimentos que despertam, as necessidades que geram e propor uma construção, com acolhimento da vítima, e sua participação, contando também com a comunidade e a construção de responsabilidade para o ofensor. Considerar o ser humano, reconhecer o seu valor com a proposta de seguir em frente, fortalecidos e conscientes, superando uma situação.

Então fica aqui o convite, posso contar contigo para seguirmos rumo a essa transformação? Vamos juntos? Por mais consciência digital!!! #respeitofazbemparatodes

Érica Albuquerque é defensora pública