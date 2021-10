Educação: desventuras em série

Legenda: Davi Marreiro é professor da rede pública Foto: Arquivo pessoal

Parafraseando Lemony Snicket (1999), se você se interessa por uma história com final feliz, será melhor ler algum outro artigo. Afinal de contas, momentos felizes não são o que mais encontramos neste crítico e atual novelo ou modelo reformista que atinge a educação brasileira. Na perspectiva adaptada da nossa atual “política do guichê”, o legítimo gasto público direcionado à educação infelizmente foi visto como excessivo. Em resumo, a principal lógica econômica nacional foi maliciosamente estruturada, uma vez que ignora o conchavo dos mais favorecidos, porém, de forma intencional, propõe que determinados setores públicos “façam mais com menos do mínimo”, como no caso da educação. É perceptível que o objetivo final disso tudo é a “re-mercantilização” da educação, da saúde e da previdência. (Fausto, 2019) Em outras palavras, o discurso de aprimoramento ofertado no guichê político-econômico propagandeia que esses serviços, apenas quando comprados no mercado, serão de mais eficientes, visto que, nessa ocasião serão hábeis empresários altruístas que conduzirão um estado operativo. Não foi à toa que tentaram impedir a aprovação do novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e agora buscam a aprovação na Câmara Federal da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 13/21 que desobriga os entes federados de cumprirem o investimento mínimo em educação no exercício financeiro de 2020. Segundo a nota de repúdio divulgada pelo Fórum Estadual de Educação de São Paulo, essa proposição afeta diretamente o Art. 212 da Constituição Federal. Portanto, “é preciso denunciar o verdadeiro processo de desinvestimento que vem ocorrendo com a educação pública brasileira colocando em perigo o futuro, não apenas da escola pública, mas do próprio país [...]”.Como diria Dubois (2019), esse guichê político-econômico sempre será digno de vigilância, pois sendo o marco de separação e ao mesmo tempo um ponto de encontro, nele avistaremos negociantes mascarados comercializando nossas desventuras em série. Por fim, não podemos continuar acordando atônitos ou desesperados. “O Brasil quer socorro, não improvisações” (Guimarães,1991).

