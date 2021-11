Educação: crise ou projeto?

Legenda: Davi Marreiro é professor da rede pública Foto: Arquivo pessoal

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação publicou recentemente um estudo que estrutura parte das medidas econômicas de austeridade implementadas e discutidas no país nos últimos cinco anos. O livro eletrônico que coaduna essa pesquisa foi dividido em três diferentes cadernos e recebeu o seguinte título: “Não é uma crise, é um projeto: os efeitos das reformas do estado entre 2016 e 2021 na educação.” Embora esse título pareça longo, sua inspiração justifica esse tamanho, afinal resgata um preocupante sobreaviso dado por Darcy Ribeiro (1922-1997), um dos principais antropólogos, sociólogos e pensadores da educação no país, O alerta foi: “a crise da educação no Brasil não é uma crise; é um projeto”. Obviamente, na época o educador já tentava combalir estruturas sociais segregacionistas presentes no país. Porém, já que, especialmente nesta nação, privilegiamos mais as boas intenções em detrimento dos seus maus efeitos, muitas reformas e deformas políticas continuam deteriorando direitos e segregando indivíduos. Conforme as observações da pesquisa a precarização intencional do serviço público, das relações trabalhistas, das condições de trabalho, salários e carreiras, afeta diretamente áreas essenciais de atendimento à população como educação, saúde e assistência social. Tratando-se de educação o estudo revela que diante dessa agenda de austereza, a educação nacional foi particularmente afetada. Em nota técnica a Coalizão Direitos Valem Mais indica que nos últimos anos, infelizmente nosso país sofreu um grave retrocesso social no direito à educação, sobretudo por causa da redução de seu financiamento. Visto que, “de um orçamento de R$ 114,9 bilhões em 2015, a educação contava com uma previsão orçamentária para 2021 de apenas R$ 70,6 bilhões, o que significa uma redução de 38,6%.” Segundo o cálculo da Coalizão, para que a deterioração na educação seja revertida, o piso emergencial para a área deveria ser no mínimo de R$184,4 bilhões. Todavia, como “boas intenções” são suficientes, apenas 75,6 bilhões foram aprovados. Como diria Thatcher, nem o bom samaritano seria lembrado, se ele tivesse apenas boas intenções.

