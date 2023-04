Educação: chave para a empregabilidade

A educação muitas vezes se confunde com instituição de ensino, mas não é uma verdade, pois desde os primeiros anos de vida temos nossos familiares como professores. Nossos pais, avós e tios são os primeiros a nos ensinar sobre a vida. Em um comentário simples, Augusto Cury em um dos seus livros descreve bem sobre o Educador quando diz “Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem serenidade para se esvaziar e sensibilidades para apreender”.

Segundo a LDB (Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional) a educação precisa de etapas bem definidas na construção do saber. A educação básica (educação infantil, fundamental e ensino médio) apresenta um papel de alicerce do conhecimento e um dos pilares da transformação do conhecimento e desde cedo precisamos aproximar o aluno da sua realidade.

Já a educação superior, além de proporcionar conhecimentos para uma área específica, passou a ser o trampolim para a empregabilidade. Segundo Taylor (2016), a empregabilidade é mais que apenas um conjunto de atributos pessoais e destino, mas um processo de mudança, a ser continuamente aprimorado para ser relevante no mercado de trabalho.

Temos dois estudos recentes no Brasil que mostram a relação do ensino superior e a empregabilidade. O primeiro promovido pela SEMESP (2021), entidade que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil, teve como resultado que 82,2% dos egressos das universidades houve melhora para encontrar uma colocação após a conclusão do ensino superior. E, no segundo estudo da ABMES/Symplicity, Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, demonstrou que 69% dos egressos do ensino superior estão empregados após um ano da formação.

Portanto, os caminhos da educação podem proporcionar oportunidades significativas de crescimento profissional e consequente mudar o progresso educacional do nosso país. Assim o acesso às habilidades que um excelente ensino pode oferecer, levará ao indivíduo a ter capacidade de pensar criticamente e apresentar evidências de aquisições no conhecimento que duram para sempre e serão cada vez mais procuradas à medida que aumenta o número e a proporção de empregos altamente qualificados.