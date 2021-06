Educação: amanhã é dia de planos!

Legenda: Davi Marreiro é professor do ensino básico em Fortaleza Foto: Arquivo pessoal

O Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado através da Lei nº 13.005, em junho 2014, completou na semana passada sete anos desde sua aprovação. “Contudo, contudo”, diria Pessoa, quando avaliamos seus avanços achamo-nos atônitos, pois “caímos escada abaixo subitamente e até o som de cair era a gargalhada da queda”.

Afinal, segundo dados divulgados na última reunião da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, das 20 metas planejadas para serem alcançadas em dez anos, somente cinco delas foram cumpridas e, "mesmo assim, parcialmente".

Conforme a coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pellanda, alguns dos objetivos primordiais listados no PNE não foram saciados e ainda retrocederam. Além disso, de acordo com o balanço de cumprimento das metas para 2021, menos de 15% dos dispositivos do PNE serão atingidos, ou seja, dos 41 dispositivos das metas assentes, apenas seis possuem alguma expectativa de conclusão até o final dos prazos.

Assim sendo, se o principal objetivo do PNE é garantir o direito à educação com qualidade, não podemos ignorar o descumprimento de seus mais básicos intuitos. Por esse motivo torna-se necessário que cada unidade da Federação pondere e corrija, minuciosamente todas suas inobservâncias. Com relação ao nosso estado, descobrimos, por exemplo, através dos mais recentes Relatórios de Monitoramento do PNE, que somente o Ceará regrediu no percentual de adequação da formação docente, com uma variação de -2,3% entre 2013 e 2019.

No tocante a equiparação do rendimento dos profissionais do magistério e rendimento dos demais profissionais com o mesmo grau de escolaridade, o Ceará é um dos estados mais distantes da meta firmada com o indicativo calculado em 70,9%.

Além disso, no que diz respeito à estabilidade dos docentes nas redes de ensino, apresentamos um percentual de vínculo efetivo abaixo da média de outros estados, com 41,8%. Com isso, entendemos duas coisas: primeiro, planos, aparentemente, já nascem com data de adiamento e, segundo, na educação, os preteridos são os educadores. “Contudo, contudo”, peço paciência, afinal de contas, “amanhã é dia de planos”.

Davi Marreiro

Professor da rede básica de ensino