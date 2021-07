Educação: abre-te, sésamo!

Legenda: Davi Marreiro é professor da rede pública Foto: Arquivo pessoal

Recentemente a organização Todos Pela Educação disponibilizou em seu site um relatório inédito de perfil comparativo intitulado “A Educação no Brasil: uma Perspectiva Internacional”. A publicação foi desenvolvida pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) com a pretensão de analisar todo o sistema educacional brasileiro, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, comparando-o com os países da OCDE e outras economias emergentes semelhantes.

Todavia, como o pensamento político na maioria das vezes é representativo e embaciado, nossos governantes convenientemente manifestam seus posicionamentos públicos selecionando do relatório apenas algumas informações vexaminosas que reforçam o ardiloso discurso: no Brasil “o fechamento das escolas e de universidades e a mudança para modelos híbridos de ensino que contam, em parte, com o ensino online, aumentaram a desigualdade.”

Em outras palavras, nessa subversão política o único responsável pelo aumento da contaminação patogênica é o diagnóstico, e não o vírus. Como diria Arendt, “em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico”.

O próprio Ministério da Educação (MEC) através da Portaria nº 343 substituiu as aulas presenciais nas escolas e universidades públicas “por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus.” No entanto, agora que a pandemia perdura, somos nós, os educadores, os principais causadores dos prevalecentes males nacionais?

Abdicar de pensar também é crime.” Porém, já que o intuito de reabrir as escolas é interromper o aumento da desigualdade, um problema considerado, por muitos, como o principal obstáculo à democracia brasileira, então, ouçamos o berro: “abre-te, sésamo!”.

Igualdade, já podes reinar, as atividades presenciais nas instituições de ensino público foram liberadas para todos os níveis da educação básica e superior. No entanto, através desse nupérrimo episódio, comprovamos mais uma vez que, no Brasil, “a verdade e a política estão sempre em más relações” e, nesse teatro da politicagem, invencionices estão disfarçadas de realidades.

Davi Marreiro

Professor da rede pública