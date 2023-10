Eduardo Gomes, ética e coragem

As novas gerações de brasileiros desconhecem quem foi Eduardo Gomes. Nascidas e vivendo em meio a este deserto dos “anões políticos” (clientelistas, sem amor ao Brasil, pois só trabalham no interesse pessoal), os jovens de hoje não sabem que – décadas atrás – o Brasil era um celeiro de excelentes homens públicos. Cidadãos dignos, honrados, probos e competentes. O Brigadeiro Eduardo Gomes foi um deles.

Lembro-me de que em 1945, quando eu tinha meus 5 anos de idade, lá no meu Brejo Santo – no Cariri cearense – o Brigadeiro Eduardo Gomes foi candidato à Presidência da República, quando o Brasil vivia mais uma “redemocratização”, depois da ditadura de Getúlio Vargas. Eu, junto aos meus colegas do grupo escolar, trepados na mureta do educandário público, fazíamos discursos a favor do Brigadeiro Eduardo Gomes. Meus pais, udenistas de carteirinha, nos transmitiam essa paixão, pois eles eram, como hoje se diz “fãs de carteirinha” das causas defendidas pelo Brigadeiro. Meu pai, já o admirava desde o episódio dos “18 do Forte de Copacabana”.

Para os mais novos, explico o que foi a “Revolta dos 18 do Forte de Copacabana”. Este episódio ocorreu em 7 de julho de 1922, há 101 anos. Basicamente foi uma das costumeiras crises da república brasileira. Entretanto, naquele tempo, as nossas gloriosas Forças Armadas não se omitiam quando o assunto era o cumprimento do dever. Os oficiais do Exército Brasileiro estavam empenhados em combater as fraudes nas eleições (o que se tornou costumeiro àquela época) bem como extinguir o autoritarismo das velhas oligarquias estaduais que se revezavam no poder, nomeando os protegidos entre si, após cada eleição, onde os sistemas do sufrágio popular eram manipulados em atas falsas, as chamadas “eleições a bico-de-pena”. Vale salientar que, naqueles tempos, o voto não era obrigatório.

A revolta dos tenentes, contra esses desmandos, passou à história. Sitiados no Forte de Copacabana, apesar dos apelos das maiores autoridades, o Tenente Siqueira Campos, num gesto dramático, tirou a Bandeira Nacional do mastro e dividiu-a em 28 pedaços e, distribuindo-os entre os companheiros que tinham tido a coragem de permanecer sob os ataques no velho Forte. Dos 28 rebeldes, só 18 foram para o sacrifício. Desses, a maioria tombou morta nas areias de Copacabana, massacrada pelas tropas governistas. Sobreviveram ao massacre, embora seriamente feridos, Siqueira Campos, Eduardo Gomes e Newton Prado. Conta ainda Juracy Magalhães, que o Presidente da República, Epitácio Pessoa, na noite do dia 6 de julho de 1922, foi ao hospital militar visitar esses sobreviventes, e ouviu de Siqueira Campos as seguintes palavras: “Tirem esse desgraçado daqui”. Epitácio sentiu-se constrangido e logo deixou o hospital.

E os jovens e idealistas tenentes do nosso Exército Nacional queriam estabelecer no Brasil uma democracia comparável à dos Estados Unidos, onde os direitos do cidadão eram respeitados e a prosperidade estava no alcance de qualquer trabalhador. O Tenente Eduardo Gomes, pertencia à Aviação Militar, subordinada, naquele tempo, ao Exército. Depois a seção da Aviação seria transformada, em 1941, no atual Ministério da Aeronáutica, ao qual Eduardo Gomes passou a integrar. Naquele ministério ele se tornou uma grande liderança. Inclusive, foi ele o criador do Correio Aéreo Nacional–CAN, bem como foi o construtor de vários grandes aeroportos espalhados por esse Brasil afora.

O que escrevi até agora foi apenas um preâmbulo, para destacar um daqueles tenentes que reputo como a maior bandeira cívica do século passado: Eduardo Gomes. Os tenentes daquele fato histórico, tendo à frente este agora citado, eram militares com alto padrão de honradez, dignidade e ética. Foi na Aeronáutica, e, depois na política partidária, que o Brigadeiro Eduardo Gomes, sedimentou os seus ideais de herói, da Rebelião dos 18 do Forte Copacabana. Embora derrotado duas vezes como

candidato à Presidência da República, nas eleições de 1945 e 1950, ele prestou um grande serviço à nossa democracia.

Já reformado na condição de Marechal-do-Ar, Eduardo Gomes foi convocado pelo Presidente Castello Branco para assumir o Ministério da Aeronáutica. Naquela ocasião só ele seria capaz, dada a sua hombridade moral, de pacificar a rivalidade entre os Ministérios da Aeronáutica e da Marinha. As duas forças disputavam, em clima hostil, o comando dos aviões sediados no porta-aviões Minas Gerais. Crise que se arrastava desde o governo Juscelino Kubistchek. E que Eduardo Gomes também resolveu. E conseguiu o retorno da harmonia entre essas duas Forças Armadas, graças ao seu carisma, liderança e autoridade moral. Imagino o quanto é rica a sua biografia, toda ela dedicada à Pátria.

Quando eu ainda residia em Crato, o Major Teles me contou que presenciou o seguinte episódio: era comum a Aeronáutica fornecer passagem de cortesia, em seus aviões, a pessoas carentes. O Brigadeiro Eduardo Gomes autorizou uma cortesia a um cearense, que estava no Rio, e desejava retornar ao Ceará. No dia e hora determinados o beneficiário chegou ao Galeão para embarcar. Ocorreu que, no seu lugar, embarcou outra pessoa de vida social melhor. O passageiro ficou tão indignado que foi falar com o Brigadeiro. Este ficou ainda mais ofendido. Incontinenti ordenou o retorno do avião que já havia decolado. E ordenou ao comandante da aeronave, que fizesse descer o passageiro intruso e desse lugar ao cearense que fora discriminado.

Governo fraco faz seu povo fraco. Esses últimos acontecimentos, envolvendo ministros do atual Governo Federal, que fazem farra na utilização dos aviões da FAB, para suas viagens tem repercutido muito negativamente. Tempos atrás, teve até o caso de apreensão, na Espanha, de drogas numa viagem ao exterior, num dos aviões da comitiva presidencial. E essa onda de corrupção que vem varrendo o país como um vendaval teria envergonhado e causado revolta a patriotas do quilate de um Siqueira Campos e de um Eduardo Gomes. A prova dessa decadência é que recentemente em uma decisão da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, realizada na cidade de São Paulo no dia 24 de setembro, um avião Boeing da força Aérea Brasileira levou, em média, 180 torcedores do Flamengo para assistirem essa decisão. Consta que, só o ministro da justiça, usou, em média, um avião de porte médio, 170 voos. Por aí tiramos a conclusão de como anda essa administração, como se diz: tudo por eles e nada por nós.

Já que estamos reportando a esta figura histórica de Eduardo Gomes, hoje, 99% dos brasileiros, não sabem o nome do ministro da Aeronáutica em comparação a Eduardo Gomes que, ainda hoje, é lembrado com respeito e admiração, e essa porcentagem ainda pode ser estendida a todo ministério do atual governo.

Humberto Mendonça é empresário