Ecoturismo no Brasil e suas riquezas

Você já parou para pensar na riqueza natural que o nosso amado Brasil tem a oferecer? Cenário de uma imensa variedade de belezas naturais únicas, o Brasil conquistou mais um relevante reconhecimento internacional. A revista norte-americana Forbes, que tem alta relevância mundial, apontou o Brasil como o melhor país do mundo para realizar ecoturismo. A indicação saiu no Índice de Ecoturismo da renomada revista de economia e negócios, que classifica as 50 melhores nações dedicadas à prática.

A novidade é positiva em todos os ângulos, como negócios e reconhecimento mundial, mas, principalmente, se pensarmos no âmbito do turismo. O Brasil transborda riquezas naturais que precisam ser mais conhecidas e experienciadas.

Para se ter uma ideia, os dados mostram que o país é apontado como líder em biodiversidade entre todos os destinos avaliados, com mais de 43 mil espécies de animais e plantas. O Brasil abriga, ainda, o Complexo de Conservação da Amazônia Central, voltado à proteção de exemplares ameaçados de extinção.

Além disso, o reconhecimento internacional tem um peso muito grande para atrair turistas de outras partes do mundo para o Brasil. O ecoturismo brasileiro precisa e deve ser desbravado. Além do pulmão do mundo, a Amazônia, temos opções em Minas Gerais, como Carrancas e Capitólio, Chapada Diamantina na Bahia, Jalapão no Tocantins e vários outros lugares encantadores.

No entanto, é importante lembrar que o ecoturismo não se trata apenas de visitar esses lugares maravilhosos. É nossa responsabilidade como turistas e amantes da natureza respeitar e preservar esses ecossistemas. Ao visitar essas áreas protegidas, é fundamental seguir as orientações dos guias locais, cuidar do próprio lixo, evitar trilhas clandestinas e respeitar a fauna e flora local.

Patrícia Guedes é fundadora do site Passagens Imperdíveis