Economia e conservação da natureza

Em 28 de abril, é comemorado o Dia Nacional da Caatinga. Todos os biomas que ocorrem no Brasil estendem suas fronteiras para além do limite do país, com exceção da Caatinga, que é o único bioma 100% brasileiro, predominante no Nordeste.

Conta com aproximadamente 5.311 espécies de plantas e tipos únicos de animais, como o famoso tatu-bola, a jaguatirica e o carcará. Se engana profundamente quem acredita que a Caatinga é um bioma “podre”, seu patrimônio biológico não é encontrado em nenhuma outra região do mundo.

Devido a sua importância, é fundamental estimular a criação e o fortalecimento de políticas públicas que sejam capazes de estimular a conservação e a recuperação dos ecossistemas. Um desses instrumentos é o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), ação que contribui para estimular a adoção de boas práticas relacionadas ao uso sustentável dos recursos naturais e, consequentemente, ajuda a preservar a biodiversidade e manter serviços ecossistêmicos fundamentais para a nossa sobrevivência. Aquele que contribui com a proteção dos recursos naturais beneficiando toda a coletividade, incluindo as futuras gerações, pode ser remunerado pela sociedade por este ato de proteção e exercício da cidadania.

Outras atividades importantes nesse cenário é o mercado de carbono e as perspectivas para o bioma Caatinga e os instrumentos econômicos de apoio a implementação do código florestal.

Há quase 25 anos, a Associação Caatinga, organização da sociedade civil fundada com a missão de proteger a biodiversidade da Caatinga e fomentar o desenvolvimento sustentável no semiárido, incentiva essas ações. E no dia 25 de abril, a Associação irá promover, por meio do projeto No Clima da Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, a segunda edição do seminário “Incentivos

econômicos para a conservação da natureza”, na FIEC. O evento será às 8h, gratuito e aberto ao público, contando com a participação de outros projetos socioambientais da Amazônia e da Mata Atlântica.

Cuidar da Caatinga influencia diretamente na boa qualidade do nosso ar e na segurança hídrica. Vamos manter a caatinga viva!