Economia circular: potencialidades para o Nordeste

A economia clássica tem como sua premissa básica que os agentes econômicos, nós indivíduos no papel de tomadores de decisões econômicas, somos seres desprovidos de emoções, que têm objetivos claros e agem de forma coerente para maximizar esses objetivos. Em grande medida, é essa forma de enxergar o processo produtivo que conduz as cadeias produtivas em processos lineares, ou seja, é assim que se concretiza a chamada economia linear.

Há, contudo, um novo paradigma se estabelecendo e em crescimento, a economia circular.Por economia circular deve-se entender, de forma resumida: a constituição de processos produtivos que expandem ao máximo possível o ciclo de vida de produtos e seus componentes, com aproveitamento ao limite de todos os recursos e sem geração de resíduos. O ciclo econômico, assim, deixa de ter um caminho linear (i.e. captação de recursos naturais > produção > comercialização > uso > descarte) para ter um de retroalimentação (i.e. captação de recursos naturais e de componentes de produtos no final de vida útil + resíduos > produção > disponibilização para o uso > retroalimentação do ciclo).

O paradigma da economia circular vai se tornando mandatório à medida em que nos aproximamos do ponto de não retorno de exploração de recursos finitos e de poluição do ambiente. Na atual edição do Seminário Água Innovation esse é um dos pontos em debate. Além dessa questão geral, serão apresentadas algumas potencialidades para que o Nordeste possa intensificar o desenvolvimento local com base nesse crescente paradigma.

Dentre outros, citam-se: produção de energia limpa; recuperação de áreas degradadas; reflorestamento de nascentes e margens de rios; produção ‘circular’ local de frutas e hortícolas; identificação e PD&I de ativos da biodiversidade da região.Cadeias produtivas circulares, mais que tendência, são o imperativo no futuro da economia global.

Como em qualquer mudança de paradigma, os retardatários desperdiçam os ganhos iniciais e as possibilidades de melhores posicionamentos de mercado e social. A Região Nordeste tem iniciativas já na direção correta, cabe aos agentes da região explorar os enormes potenciais.

Marcos Pena Júnior é economista, filósofo e escritor