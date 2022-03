É preciso entender as vantagens e os desafios de investir em uma franquia no Brasil

Fica evidente que a busca por um modelo de negócio já estruturado cresce a cada dia no Brasil. Uma pesquisa recente da ABF (Associação Brasileira de Franchising) mostrou que o setor de franquias apresentou uma variação positiva de 4,4%, atingindo a receita de R$ 178,950 bilhões. O sistema cede aos franqueados o direito de usar a marca ou patente, associada ao direito de distribuição exclusiva de produtos ou serviços.

Como qualquer novo negócio, as franquias têm suas vantagens e desafios. Entrar no mercado com uma marca já consolidada traz junto a credibilidade que a empresa já estabeleceu no mercado e com seus clientes. Sendo este um dos grandes pontos positivos, a franqueada já fez testes e pesquisas de públicos e mercado e sabe exatamente o que dá certo ou não, diminuindo o risco de rejeição. Além disso, o suporte e orientações da franqueadora somam pontos para que o negócio seja bem sucedido, já que possui inúmeros cases e números atrativos e de sucesso.

Quando falamos de desafios, é importante entender que em uma franquia, por mais que o “dono” seja o franqueado, existem algumas regras e padrões a serem seguidos, e que para alguns, pode ser um limitador. Por isso, é fundamental que, havendo interesse em abrir uma franquia, deve-se entender a visão e a cultura da marca, como ela é vista no mercado e por seus públicos, com o objetivo de alinhar as expectativas sobre a empresa.

Além disso, custos específicos, como publicidade por exemplo, muitas vezes são destinados aos franqueados. Mas, neste ponto também temos uma vantagem atrelada. A publicidade é uma estratégica de divulgação realizada por muitas marcas. Sendo assim, ela seria parte do processo tratando-se de uma franquia ou não. Neste caso, ao contrário de um negócio próprio, geralmente, esse custo é dividido com os franqueados da rede, finalizando em um preço acessível, mas com altas possiblidades de retorno.

Todos os modelos para empreender têm suas vantagens e desafios. Para apostar em qualquer novo negócio, sendo uma franquia ou não, deve-se pesar as vantagens e os desafios do investimento, além de entender o que procura relacionado ao próprio estilo de vida. Contudo, avalio que, com um planejamento estratégico, ter uma franquia no Brasil pode ser sinônimo de sucesso, com ótimo faturamento e retorno sobre o investimento.

Olindo Caverzan Junior é diretor na Água de Cheiro