É preciso democratizar o crédito

A democratização do crédito no Brasil tem avançado nos últimos anos, proporcionando maior acesso a serviços financeiros para uma parcela maior da população. O trabalho realizado pelas instituições financeiras juntamente com a revolução da tecnologia têm contribuído para ampliar esse acesso. Foi com o uso de uma tecnologia moderna e simplificada, que Fintechs e bancos digitais surgiram como alternativas, oferecendo produtos e serviços mais acessíveis e de fácil manuseio, assim como a modalidade Pix.

O avanço tecnológico tem possibilitado o acesso a serviços financeiros para um número maior de pessoas, incluindo aqueles que anteriormente enfrentaram barreiras para obter crédito. Por outro lado, o governo e entidades reguladoras também têm implementado medidas para promover a inclusão financeira, permitindo que pessoas de baixa renda tenham acesso a mais serviços financeiros.

Todo esse esforço tem melhorado a democratização do crédito e mudado o cenário financeiro. Não à toa, o Banco Central anunciou que o Pix já se tornou o principal meio de pagamento no Brasil, abrindo portas para inovações que ajudam no acesso ao crédito.

No Ceará, empresas de tecnologia que criam soluções para viabilizar o crédito têm ajudado instituições financeiras a avançar com a democratização do crédito, criando iniciativas inovadoras. Um exemplo é a solução de acesso rápido ao crédito por meio das fintechs e agentes financeiros, evitando que o solicitante aguarde 24h para ter o crédito, e o desenvolvimento do App Crédito, que facilita o acesso ao crédito consignado sem a necessidade de histórico financeiro e bancário para o servidor público, ambas soluções foram desenvolvidas pela nossa empresa, a Aptare Tecnologia.

Ainda estamos no início de grandes transformações e a tecnologia é uma das principais ferramentas potencializadoras de novos modelos de negócio, ajudando a integrar governo, instituições financeiras, entidades reguladoras e a sociedade, para garantir que todas as camadas da população tenham acesso a serviços financeiros básicos. Estamos avançando, vamos em frente.

Vitor Vasconcelos é sócio/diretor da Aptare Tecnologia