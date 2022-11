E o jornalismo ressurge

Os últimos vinte anos colocaram inúmeros desafios para o campo do jornalismo. A própria prática de produção de notícias foi rearticulada em um novo cenário digital que concentrou nas mãos dos grandes oligopólios da internet, as chamadas big techs, o controle total sobre o tráfego de informações. A intensificação do neoliberalismo, em sua operação de desmanche das proteções sociais e direitos, produziu uma brutal corrosão do mundo do trabalho, que afeta também os repórteres. As redações se reestruturaram, demitiram milhares de jornalistas, e se direcionaram a um modelo de negócios dependente dos fluxos e refluxos das redes.

A precarização laboral encontra substrato no irracionalismo produzido pelas infovias das redes sociotécnicas. Em tempos de capitalismo comunicativo, como diz Jodi Dean, a forma mercadoria subsumiu a comunicação, explorando e expropriando cada conectividade, atividade e relações humanas desenvolvidas no interior das redes.

O jornalismo como forma social de conhecimento passou a ser atacado por diversas frentes, seja no chão de fábrica de sua produção, seja na disseminação em um território digital propenso a turbificar infotenimento, boataria, afetos sensacionalistas, sempre norteado pelas emoções imediatas de uma sociedade adoecida pelo desmanche neoliberal.

O fenômeno das chamadas “fake news” foi capitaneada por novas formas de populismos autoritários, de dimensões fascistizantes, recolocando o neoliberalismo de face gentil na sua tradicional perspectiva militarizada. Mas das cinzas, como uma fênix, o jornalismo consegue superar as adversidades.

Graças às reportagens do Intercept Brasil que a farsa da Lava jato foi desmascarada. Isso sem falar no papel que grandes reportagens, como a de Bruno Paes Manso sobre as milicias que geraram o bolsonarismo ou de Eliane Brum, em defesa dos povos originários da Amazônia, tiveram na cartografia do Brasil atual. Dentre essas reflexões sobre o jornalismo, realizaremos o 20º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo – SBPJor, em Fortaleza, em novembro, com o tema "Entre crises e (re)construções: a pesquisa em jornalismo 20 anos depois”.

Rafael Bellan é diretor científico da SBPJor