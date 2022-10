E-mails e cibersegurança

O e-mail é uma das principais ferramentas de comunicação do mundo corporativo, mas também pode ser a maior porta de entrada para hackers e programas de invasão que ameaçam a cibersegurança das empresas. Por isso, o adequado gerenciamento do correio eletrônico é vital para garantir que os dados das companhias, bem como de seus usuários, não caiam em mãos erradas e sejam utilizados de forma criminosa.

De acordo com pesquisa da Netskope, entre maio de 2021 e maio de 2022, as ocorrências de phishing - fraude eletrônica usada para obter informações confidenciais - aumentaram em 450% em todo o mundo, e os e-mails são uma das principais formas de ação dos malwares. Esses softwares são desenvolvidos intencionalmente para causar danos a um computador, a um servidor, a uma rede ou a um cliente, e se apresentam através de mensagens falsas, anúncios duvidosos, links e downloads suspeitos. Em muitos casos, basta um clique para que o usuário ponha a perder toda a segurança das suas informações ou da companhia em que trabalha.

Recomendo que os gestores de segurança das empresas revisem regularmente a estratégia de proteção contra malwares, garantindo que todos os pontos de entrada possíveis sejam incluídos - especialmente os e-mails, utilizados diariamente por funcionários e colaboradores, nos mais diversos graus funcionais. Esse cuidado periódico evita que a empresa se torne mais uma vítima das técnicas e métodos de ataque maliciosos e direcionados.

Caso a empresa ou o usuário perceba que seu e-mail foi hackeado, a primeira providência é alterar a senha, para garantir que o invasor não torne a acessar a conta. Outra providência é avisar imediatamente os contatos do que ocorreu, informando que devem evitar abrir e-mails vindos daquele endereço.

Além disso, outros cuidados são ativar a autenticação com múltiplos fatores, que adiciona outra etapa ao login e acrescenta uma camada de proteção, e fazer a varredura de malware no computador, utilizando um bom antivírus. Estar preparado para as ameaças cibernéticas ajuda a manter um ambiente online seguro para empresas e usuários em geral.

Alberto Jorge é CEO da Trust Control