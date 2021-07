É importante conversar sobre câncer

Legenda: João Evangelista Bezerra Neto é médico Foto: Arquivo pessoal

A incidência e a mortalidade por câncer vêm aumentando no mundo. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), cerca de 625 mil de pessoas serão diagnosticadas com câncer no Brasil, com cerca de 250 mil mortes todos os anos.

O câncer frequentemente não causa sintomas em sua fase inicial. As principais queixas que levam à busca de atendimento médico surgem, geralmente, na doença avançada, quando os tratamentos são mais complexos e a chance de cura menor. O rastreamento do câncer consiste na realização de exames em pessoas sem sintomas, que integrem um determinado grupo populacional no qual a incidência de certo tipo de câncer é sabidamente mais alta.

O objetivo principal é identificar a possível existência de tumor ainda em estágio inicial, permitindo acesso mais rápido ao tratamento, melhorando a qualidade de vida e a chance de cura.

Em nosso país, o câncer de próstata e o de mama são os mais frequentemente diagnosticados. Somados aos cânceres de cólon e reto, pulmão e colo de útero, aproximadamente metade das ocorrências de câncer em nossa população são tumores passíveis de diagnostico precoce através do rastreio.

Quando aplicados à população de risco, exames como a dosagem sanguínea do PSA (antígeno próstata específico), a mamografia, a colonoscopia, a tomografia de tórax e a citologia do colo de útero têm capacidade comprovada de levar ao diagnóstico precoce e poupar vidas.

No último ano, milhões de brasileiros deixaram de realizar seus exames preventivos. Dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (ABRAMED) estimam uma redução de cerca de 53% no número de mamografias realizadas somente no sistema de saúde suplementar.

No Sistema Único de Saúde os números são mais preocupantes, com uma estimativa de 63% menos mulheres rastreadas para câncer de mama. Esses fatos preocupam, já que refletem a tendência dos demais exames preventivos. É importante conversar com seu médico sobre exames de rastreio de câncer e o melhor momento para realizá-los. Isso, comprovadamente, salva vidas.

João Evangelista Bezerra Neto

Oncologia Clínica - Hematologia