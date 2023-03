“É câncer, seu José”

Não há quem não se abale quando recebe a notícia de um profissional de saúde informando que você ou alguém da família está com câncer. Entra pelos ouvidos como a um juiz dando uma sentença condenatória a um réu. Cegam-se os olhos, a mente não mais racionaliza, restando apenas o eco da notícia.

Porém, a patologia mesmo com toda carga emocional e social, deve ser compreendida em sua totalidade. Câncer é a denominação para uma vasta gama de doenças que tem como característica em comum o crescimento anormal das suas células do corpo, com alguns tipos mais agressivos, outros menos.

Existem diversos tipos de tratamento oncológicos: desde medicações, cirurgias ou o uso de radiação. Há possibilidade de cura e melhora, e é importante que haja sempre o diagnóstico mais precoce possível. Precisamos nos conscientizar sobre a nossa saúde. Seja ao investigar sem aparentemente estar sentindo algo, ou procurar ajuda médica quando perceber-se diferente do habitual.

Alguns podem preferir não saber o que se passa em seu interior, com sua saúde. Sabe aquele ditado "o que os olhos não veem, o coração não sente?”, pode até dar certo para outras situações da nossa vida, porém para a nossa saúde não funciona muito bem. Deveríamos reformular e usar como mantra “o que os olhos não enxergam a bioquímica fala e os equipamentos médicos detectam”. Em muitos casos, quando percebemos algum sintoma o tratamento pode não ser tão proveitoso.

Por isso, ao saber reconhecer-se saudável e se questionar se está bem de saúde ou não, pode ser o norte para buscar auxílio de um profissional de saúde. Quanto mais cedo se tem as respostas melhores as chances de sucesso ao tratamento. O medo pode estar presente, mas diagnóstico não é sentença de morte, todavia pode ser um alerta para mudança de estilo de vida.

Procure sempre ajuda de profissionais da saúde, realize exames de rastreamento regularmente, tenha hábitos de vida saudáveis, converse com sua família se estiver sentindo algo e caso o diagnóstico seja positivo, redobre os cuidados com mais atenção, e lembre-se de cuidar da sua saúde mental.

Eunice Minervino de Carvalho Neta é mestre em ensino na Saúde e docente do curso de Enfermagem do UniFanor