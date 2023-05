Duplo direito penal?

Grandes Juristas, cogitam da existência de um direito penal do inimigo, desenvolvido pelo alemão Gunther Jakobs, que estabelece a necessidade de separar da sociedade aqueles que o Estado considera como inimigos e que ficam excluídos ou relativizados em todos os seus direitos fundamentais e garantias constitucionais, e de um direito penal do amigo, que é aplicado de forma privilegiada a um grupo seleto de pessoas, diferente daqueles que não são “amigos” da jurisdição.

Enquanto que o direito penal do cidadão é aplicado para manter a vigência das normas, ao inimigo aplicar-se-iam, entre outras, algumas das seguintes medidas: não punição como pena, mas sim como medida de segurança, conforme sua periculosidade e não pela sua culpabilidade.

Preferimos dizer que no Brasil, ora vivemos um direito penal favorável, ora um direito penal desfavorável, o que, ainda assim, causa espanto a competentes juristas, jornalistas especializados e notadamente do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Kássio Nunes Marques que, em seu recente voto nos Inquéritos 4921/2, do chamado “08 de Janeiro de 2023”, ali sustentou, entre outros relevantes aspectos jurídico constitucionais e, no mesmo sentido, o Min. André Mendonça, que o STF: a) não pode condenar ninguém de modo genérico e coletivo, portanto, sem a exata individualização criminal de cada acusado;b) não pode se constituir em juízo universal das ações criminais para processar e julgar qualquer réu, e que não existe previsão constitucional para a existência de juízo ou tribunal de exceção

O STF, por diversas vezes, mudou de entendimento, ora admitindo, ora não, a chamada prisão após condenação em segundo grau de jurisdição, o que não deixa de ser algo que possa ser favorável a determinados condenados.

Em publicações anteriores de nossa autoria, afirmamos que, desde a Constituição Federal de 1967, portanto, há mais de sessenta (60) anos, o STF admitia a prisão após a confirmação de condenação criminal por um Tribunal (a chamada prisão em segunda instância), assim prosseguindo na vigência da Constituição Federal democrática de 1988 e, até o início de 2009, quando então mudou de entendimento, por maioria de votos, nos casos dos “mensalão” e “petrolão, para não mais admiti-la.

Sete (07) anos depois (fevereiro de 2016), com os votos do saudoso Min.Teori Zavascki e de Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmem Lúcia, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, o STF voltou a permitir, por maioria de votos, a prisão após condenação dos réus em 2ª instância, sob o argumento de que as instâncias superiores haviam se transformado, na prática, em 3ª e 4ª instâncias, com dezenas de recursos protelatórios que impediam o fim dos processos, ocasionando impunidade, diante de uma indiscutível “mutação constitucional” e também porque o Recurso Especial no STJ e o Recurso Extraordinário, no STF, além de não ensejarem reexame de provas, não têm efeito suspensivo.

Os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que também eram a favor da prisão em segunda instância, em 2019 (dia 07.11), nas ADCs 43, 44 e 54, ou seja, três (03) anos depois de 2016, e sem qualquer alteração da Constituição ou de nova “mutação constitucional”, mudaram completamente de entendimento e passaram a proibir a referida prisão.

Esse tema de prisão é tratado no art. 5º da Constituição Federal, não apenas no inciso LVII (que trata do trânsito em julgado /presunção de inocência), mas também nos demais incisos, a saber: LXI (permite a prisão por ordem judicial fundamentada) e noutros em que a Constituição exige rigor no tratamento penal para crimes gravíssimos como nos incisos XLIII (“são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos”); XLII (a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível); XLIV (constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático).

Não é compreensível juridicamente que réus, já condenados em várias instâncias pelo Poder Judiciário, com penas que superam 20, 30 e até 200 anos, estejam fora da prisão e quem ainda não o foi, esteja preso.

Ademais, não existindo nenhum direito absoluto, não é razoável se fazer uma interpretação totalmente isolada e literal do inciso LVII da Constituição Federal (que trata da presunção de inocência/ trânsito em julgado) e do art. 283 do Código de Processo Penal que, ao contrário, exigem uma interpretação sistêmica, com todos os incisos do art.5º, dentre outros da Constituição, além de outros princípios constitucionais.

Para não aceitar a prisão de réu condenado por crime gravíssimo, confirmado em 2ª instância, é incoerente o argumento de que a prisão jamais devolve ao preso a liberdade perdida, se ele for recolhido antes do trânsito em julgado da sentença condenatória porque, igualmente, a mesma liberdade também nunca será devolvida ao condenado, nos casos das prisões temporária e preventiva ou no caso de prisão definitivamente cumprida, após a procedência de uma ação de revisão criminal, onde ele (o condenado) obtém a sua posterior absolvição.

Conforme entenderam os Min. Roberto Barroso e Luiz Fux, o “fundamento da prisão” não é propriamente o “trânsito em julgado da condenação” (inciso LVII da CF), mas sim, a decisão judicial condenatória confirmada na 2ª instância, já aí, em “caso concreto” de culpa duplamente comprovada, e necessária em crimes gravíssimos,o que não justifica aguardar decisão final do STF onde, dentre milhares de recursos extraordinários apresentados, em sete (07 ) anos, apenas em nove (09) casos houve absolvição.

Dentre as consequências dessa nova mudança de entendimento do STF, foi dado fim à “operação Lava Jato” e ao efetivo combate à corrupção institucionalizada no Brasil que, todavia, recuperou milhões de reais que retornaram aos cofres do nosso País.

Como na prática, a decretação da prisão preventiva é muito difícil de ser aceita pelos Tribunais, mormente diante da nova lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869, de 05.09.2019) e da exigência de imediata realização da audiência de custódia, os cidadãos poderão optar, mesmo sabendo da ilegalidade, por fazer “justiça pelas próprias mãos”, por não aceitarem esperar 20 a 30 anos pela decisão final da Justiça criminal, lembrando, por oportuno, que a Min.Carmem Lúcia, quando assumiu a Presidência do STF e indignada com a generalizada corrupção brasileira, propiciou um grande alento aos brasileiros afirmando, na TV Justiça, que “acabou o cala boca”.

Como mencionamos em nossos Livros, notadamente no “Crimes Funcionais Comuns, ano 2013, editoras Gen/Forense, RJ” e “Prática Forense Penal, 2013, editora Lumen Juris”, em vários escritos no Jornal Diário do Nordeste e em sala de aula, na Universidade de Fortaleza, desde 1985, como Professor, a maioria do STF, atualmente, adota um “excessivo garantismo penal” até mesmo para autores de crimes gravíssimos, tanto que, repita-se, se posicionou ultimamente no sentido de que o condenado só poderá ser preso após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou, no excepcionalíssimo caso de necessidade de prisão cautelar.

Paradoxalmente, a esse “excessivo garantismo penal”, ocorreram algumas prisões em casos de passeatas, reuniões, greves, aglomerações pacíficas (sem qualquer violência ou grave ameaça à pessoa e fora das dependências dos três Poderes, em Brasília), quando a Constituição Federal, regulamentada pela recente lei nº 14.197, de 1º de setembro de 2021 (Lei do Estado Democrático de Direito), não considera tais atos como crime, assim dispondo no seu art. 359-T, com meridiana clareza que, “não constitui crime previsto neste Título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais”.

Para que se afirme com certeza jurídica, ter havido crime praticado por alguém, contra o Estado Democrático de Direito, é exigido o chamado dolo específico (o que não é fácil comprovar a especial finalidade na prática delituosa) e também, em regra, tenha havido violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, não há qualquer dúvida de que, somente as pessoas que comprovadas inequivocamente suas condutas delituosas (princípio da individualização) agiram com violência ou grave ameaça à pessoa ou ao patrimônio público, nas dependências da sede do STF, é que deverão ser rigorosa e exemplarmente punidas pelo próprio STF, na forma da lei nº 8.038/90, e não quem, sem qualquer violência ou grave ameaça à pessoa ou a qualquer patrimônio, realizou condutas pacíficas, como dispõe o referido art. 359-T da citada nº 14.197, de 1º de setembro de 2021 (Lei do Estado Democrático de Direito) e notadamente a Constituição Federal que assegura o direito à reuniões pacíficas.

Nas palavras de grandes juristas e dos Ministros do STF, Kássio Nunes e André Mendonça, acima mencionados, o STF não pode ostentar uma jurisdição universal para processar e julgar ações penais no caso de acusados que não ostentam a chamada prerrogativa de função e os crimes não tenham sido praticados nas suas dependências (sede).

A conclusão jurídica e constitucional é a de que as pessoas consideradas simples cidadãos, ou seja, que não têm prerrogativa de função, e não praticaram nenhum crime na sede (dependências) do STF e nem em outro lugar, têm o direito constitucional e processual penal à liberdade e de não serem processadas e julgadas pelo Poder Judiciário, porque isso é exigência de um Estado Democrático de Direito inserida na nossa Constituição, que não deve ser descumprida por ninguém.

Como Professor de Direito Penal e Processual Penal, fica difícil explicar, em sala de aula, para a compreensão dos alunos, como possam conviver harmonicamente no Brasil, sem causar perplexidade no meio jurídico, um direito penal favorável e outro desfavorável aos cidadãos.

Agapito Machado é juiz federal e professor da Unifor