Dois jovens e uma jovem

A fábula constante desse texto, além de mostrar uma atitude passional, reflete o comportamento de dois jovens: um, insensato e arrogante; o outro, cauteloso e racional. Nancy era uma moça muito bonita, atraente e sóbria, pois agia de forma contida e disciplinada. Smith e Ryan gostariam de conseguir a simpatia da jovem. Certo dia, ela estava na calçada de casa, sentada numa cadeira de balanço, esperando que o pai retornasse do trabalho, pois o relógio já marcava 17horas. Estava lendo o livro “As meninas e o poeta” do escritor nordestino, de Pernambuco, Manuel Bandeira. Lindas poesias que o poeta escreveu para crianças, jovens e senhoras da sua amizade. Smith, o vaidoso, chegou próximo a Nancy e disse: levante-se e vamos ao cinema. No momento também chegou Ryan, o sensato, e perguntou à moça que livro ela estava lendo. Smith não gostou da presença do jovem Ryan e o ameaçou fisicamente. Era evidente que o jovem Smith possuía por Nancy apenas uma paixão sensual, enquanto o outro semeava amor no seu coração. Foram as vias de fato, sob o olhar perplexo de Nancy. O humilde Ryan, como era de se esperar, levou a pior. Nesse instante, chega o pai da moça. Percebendo a cena, interveio em favor do jovem possuidor de bom caráter. Expulsou do local mediante golpes e bofetadas o arrogante Smith. O pai de Nancy era lutador de karatê e professor de artes marciais. Enquanto isso, a bela jovem fazia alguns curativos e colocava bolsa de gelo no rapaz agredido. Após agradecer ao pai de Nancy, perguntou-lhe se seria possível ela ler algumas poesias de Manuel Bandeira. Sem dúvida, com muito prazer, respondeu a jovem. Vou ler um belo poema: “Duas Marias” (3 estrofes) _1. Duas Marias: Cristina; e sua gêmea Isabel. A ambas saúda e se assina; Servo e admirador Manuel. /2. Pincel que pintar Cristina; Tem que pintar Isabel. Se o pintor for o Candinho; Então é a sopa no mel. /3. Dorme sem susto, Cristina; Dorme sem medo, Isabel. Nossa Senhora vos nina; Ao pé está o Anjo Gabriel. Assim ocorreu entre Nancy e Ryan o início de um namoro que se transformou num amor sincero. Como disseram alguns pensadores: “Cada qual sabe amar a seu modo, o modo pouco importa, o essencial é que saiba amar” (Machado de Assis); “A suprema felicidade da vida é ter a convicção de que somos amados” (Victor Hugo); “A medida do amor é amar sem medida” (Santo Agostinho). Moral da fábula: sempre ocorre a vitória dos humildes sobre os soberbos.