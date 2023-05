Doença celíaca: sintomas e tratamento

Dor abdominal, perda de peso, sensação de inchaço e cólicas fazem parte dos sintomas de quem tem doença celíaca. No último 16 de maio foi o Dia Mundial da Conscientização da Doença Celíaca, data que busca alertar a população sobre os perigos e desafios enfrentados pelos portadores dessa condição. A doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, cevada, centeio e seus derivados. Mais de 2 milhões de brasileiros sofrem com sintomas da doença celíaca, segundo estimativa da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra).

As pessoas que sofrem dessa doença apresentam uma reação autoimune quando consomem alimentos contendo glúten, o que leva à inflamação e danos ao revestimento do intestino delgado. Isso pode resultar em uma série de sintomas, como diarreia, anemia, entre outros. No caso da doença não tratada adequadamente, esta condição pode levar a problemas de saúde mais graves, como osteoporose, infertilidade, linfoma e outras doenças autoimunes.

Também há uma contaminação cruzada, quando ocorre transferência direta ou indireta de partículas do glúten em uma comida, utensílio ou manipulador para alimentos que serão consumidos. Pode ocorrer nas diferentes etapas de produção: pré-preparo, tratamento, armazenamento, transporte, serviço. Temos como exemplo de fontes de contaminação as esponjas, óleos e talheres.

O diagnóstico pode ser difícil, pois muitas vezes os sintomas são confundidos com outras doenças gastrointestinais. Por isso, é importante que todos estejam cientes dos sintomas e busquem ajuda médica caso apresentem algum deles. Para esta doença, o diagnóstico é feito através de exames e biópsias do intestino delgado.

O tratamento da doença celíaca consiste na exclusão total do glúten da alimentação. Isso pode ser um desafio, já que o glúten está presente em muitos alimentos comuns, como pães, massas, bolos, biscoitos, cervejas e até mesmo em alguns medicamentos. Porém, cada vez mais opções sem glúten estão disponíveis no mercado e a conscientização sobre a doença está aumentando, tornando as refeições mais prazerosas e acessíveis para os celíacos.

Raquel Lacerda é nutricionista do Emilio Ribas