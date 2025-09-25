Documentos para a aposentadoria

No dia a dia da advocacia previdenciária, é comum atender segurados que enfrentam dificuldades para comprovar seu tempo de contribuição e os valores de seus salários perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em grande parte dos casos, esses problemas decorrem da falta de documentação, como Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contracheques, contratos de trabalho, rescisões contratuais, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), entre outros.

É verdade que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), deveria ser o principal banco de dados da vida laboral dos trabalhadores, muitas vezes apresenta inconsistências. Nessas situações, a ausência de documentos pode resultar na perda de direitos e na concessão de benefícios com valores inferiores ao devido.

Alguns dos principais problemas causados pela falta de documentação são; a falta de registros salariais no CNIS, a ausência de registro de trabalho especial, erro ou falta de registro da data de saída do emprego, empregadores que não recolheram as contribuições, trabalho rural e a falta de comprovação.

Já a aposentadoria especial é garantida por muitas profissões, mas para tal exige-se a comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde. O problema é que, frequentemente, o CNIS não possui essa informação e sem a comprovação, a aposentadoria especial pode ser negada e isso pode aumentar o tempo necessário para a aposentadoria.

Para evitar vários problemas, o trabalhador deve guardar todos os documentos relativos à sua vida laboral e recomenda-se digitalizar e arquivar esses documentos, mantendo cópias físicas e eletrônicas. Essa precaução evita transtornos no momento da aposentadoria ou na solicitação de outros benefícios, como auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte.

Não resta dúvidas que o trabalhador deve entender que sua documentação é a garantia dos seus direitos previdenciários no futuro. A ausência dela pode significar anos de trabalho desconsiderados, benefícios negados ou valores muito abaixo do que o segurado realmente tem direito. Assim, cuidar da sua documentação hoje é garantir um futuro previdenciário seguro e justo.