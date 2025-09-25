Diário do Nordeste
Documentos para a aposentadoria

Já a aposentadoria especial é garantida por muitas profissões, mas para tal exige-se a comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde

Escrito por
Cláudia Martins producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Advogada previdenciária
Legenda: Advogada previdenciária

No dia a dia da advocacia previdenciária, é comum atender segurados que enfrentam dificuldades para comprovar seu tempo de contribuição e os valores de seus salários perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em grande parte dos casos, esses problemas decorrem da falta de documentação, como Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contracheques, contratos de trabalho, rescisões contratuais, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), entre outros.

É verdade que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), deveria ser o principal banco de dados da vida laboral dos trabalhadores, muitas vezes apresenta inconsistências. Nessas situações, a ausência de documentos pode resultar na perda de direitos e na concessão de benefícios com valores inferiores ao devido.

Alguns dos principais problemas causados pela falta de documentação são; a falta de registros salariais no CNIS, a ausência de registro de trabalho especial, erro ou falta de registro da data de saída do emprego, empregadores que não recolheram as contribuições, trabalho rural e a falta de comprovação.

Já a aposentadoria especial é garantida por muitas profissões, mas para tal exige-se a comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde. O problema é que, frequentemente, o CNIS não possui essa informação e sem a comprovação, a aposentadoria especial pode ser negada e isso pode aumentar o tempo necessário para a aposentadoria.

Para evitar vários problemas, o trabalhador deve guardar todos os documentos relativos à sua vida laboral e recomenda-se digitalizar e arquivar esses documentos, mantendo cópias físicas e eletrônicas. Essa precaução evita transtornos no momento da aposentadoria ou na solicitação de outros benefícios, como auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte.

Não resta dúvidas que o trabalhador deve entender que sua documentação é a garantia dos seus direitos previdenciários no futuro. A ausência dela pode significar anos de trabalho desconsiderados, benefícios negados ou valores muito abaixo do que o segurado realmente tem direito. Assim, cuidar da sua documentação hoje é garantir um futuro previdenciário seguro e justo.

Presidente nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH Nacional
Colaboradores

Hotelaria nacional: portarias assinadas pelo MTur reafirmam compromisso com a excelência no turismo

Como em uma análise combinatória, essa simples assinatura reverbera por toda a cadeia: dos operadores aos agentes, dos gestores aos colaboradores, até chegar ao consumidor final

Manoel Linhares
Há 2 horas
Presidente da Associação de Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão
Colaboradores

Televisão aberta: 75 anos de relevância

Os números confirmam essa força. De acordo com levantamento da Tunad, 71% da audiência de conteúdos em vídeos no Brasil ainda vem da TV aberta

Carmen Lúcia
24 de Setembro de 2025
Assistente social e escritora
Colaboradores

Infância protegida

É urgente investir em políticas públicas voltadas à primeira infância, com base em dados que orientem ações eficazes

Mônica Mota
24 de Setembro de 2025
Professor
Colaboradores

A era dos filhos únicos digitais

O problema é amplificado pela ilusão de que esses jovens são “superconectados”

Eduardo Batista
23 de Setembro de 2025
Professor da Unifor
Colaboradores

Fake news

A pena é aumentada de quarta parte se o crime é praticado por meio de denúncia anônima

Agapito Machado
22 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Tecnovigilância no trabalho

Empregadores dispõem do poder diretivo que inclui organizar tarefas de seus empregados, definir regras internas, fiscalizar seu cumprimento e aplicar punições disciplinares

Valdélio Muniz
22 de Setembro de 2025
Empreendedor
Colaboradores

Apenas 10% das empresas prosperam

Empresas que dão certo também compreendem que crescer não significa apenas expandir, mas se organizar. Atalhos raramente funcionam

Willame Nogueira
21 de Setembro de 2025
Advogada
Colaboradores

Nova Tributação com IVA Pode Redesenhar o Mercado Imobiliário no Brasil

No tocante à locação, existe uma preocupação legítima quanto à sua possível inclusão no campo de incidência do IVA

 Alline Guimarães
21 de Setembro de 2025
Presidente do Sistema OCB/CE
Colaboradores

O futuro é Coop

Ao contrário das empresas tradicionais, cujo foco quase sempre se limita ao lucro, as cooperativas nascem da união de indivíduos que compartilham necessidades e buscam soluções conjuntas

Nicédio Nogueira
21 de Setembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Ulysses Guimarães

Dedicou-se de maneira obstinada à causa do Brasil democrático. Incompreendido, não conseguiu naquele momento alcançar o objetivo que não era somente seu, mas da grande maioria do povo brasileiro

Gonzaga Mota
20 de Setembro de 2025
Escritor e pesquisador
Colaboradores

A Fortaleza dos Alencares

Iracema, mítica, subvertendo o tempo de calendário, banhar-se-ia, nas obras de pai e filho, a cada volta das cascatas adjacentes

Luiz Carlos Diógenes de Oliveira
20 de Setembro de 2025
Advogado criminalista
Colaboradores

Quando a justiça erra

É urgente que se fortaleça não apenas o direito à ampla defesa, mas também os critérios de investigação e acusação

João Marcelo Pedrosa
19 de Setembro de 2025
Psicólogo
Colaboradores

Disciplina, ritmo e hábito no alcance de resultados satisfatórios

O primeiro passo será sempre a disciplina, pois longe de ser um peso, ela representa a liberdade de priorizar o que realmente é importante para o bem-estar

Antonio Souza
19 de Setembro de 2025
Procurador-Geral de Justiça do Ceará
Colaboradores

Reconhecer o agora, inspirar o amanhã

Essa conquista é coletiva e reafirma que, juntos, podemos transformar a realidade que nos cerca

Haley Carvalho
18 de Setembro de 2025
Presidente do Banco do Nordeste
Colaboradores

Crédito e dignidade: o papel do Banco do Nordeste no Plano Safra

O acesso ao banheiro é um direito humano básico, que precisa ser garantido a todos

Paulo Câmara
18 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Deus, Machado e Ariano

Machado e Ariano sentir-se-iam insultados. O primeiro, crítico mordaz da hipócrita sociedade de seu tempo, veria que infelizmente o Brasil grotesco, caricato, continua tão vivo quanto o de sua época

Gilson Barbosa
18 de Setembro de 2025
Teólogo
Colaboradores

Ter fé na vida, que a vida é boa

Na parte final da poesia, a escritora evoca que a fé na vida está relacionada a um tipo de fé na transcendência divina que infunde vida e fé na existência

Victor Breno Farias Barrozo
17 de Setembro de 2025
Psicólogo/ CRP:11/11607
Colaboradores

Por um SUS que também acolha a saúde emocional

Ampliar a psicologia no SUS não significa apenas contratar mais profissionais, mas sim criar uma rede de cuidado que alcance o cotidiano das pessoas

Fernando de Oliveira Pinto
17 de Setembro de 2025
Psicóloga
Colaboradores

Setembro Amarelo: o papel do ambiente de trabalho na proteção da saúde mental

Ambientes marcados por excesso de cobranças, competitividade desmedida e ausência de apoio favorecem o esgotamento emocional, a ansiedade e a depressão

Fernanda Macedo
16 de Setembro de 2025