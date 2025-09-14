Diário do Nordeste
Do colapso financeiro à injusta criminalização do empresário

Pedro Stelmachuk é advogado
Pedro Stelmachuk é advogado

A falência de uma empresa não representa, por si só, o término dos desafios enfrentados pelo empresário. Ao contrário do que muitos imaginam, o encerramento das atividades empresariais pode desencadear um conjunto de consequências ainda mais severas, que extrapolam a esfera financeira e atingem diretamente a esfera pessoal. Em situações extremas, o empresário pode ser responsabilizado inclusive no âmbito penal, o que agrava substancialmente o quadro de crise e compromete sua dignidade e reputação perante a sociedade.

Não é incomum que empresários submetidos a processos falimentares se vejam envolvidos em investigações criminais. Entre as acusações mais frequentes estão sonegação fiscal, estelionato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita tributária e delitos falimentares previstos na Lei nº 11.101/2005. Em muitos casos, tais imputações decorrem apenas de indícios apurados em procedimentos administrativos, sem a devida comprovação da intenção de fraudar credores ou lesar terceiros. Apesar disso, as consequências processuais são prisões cautelares, bloqueio de bens, quebra de sigilo bancário e a instauração de ações penais que se arrastam por anos, submetendo o empresário a um desgaste psicológico e patrimonial profundo.

Esse cenário revela uma preocupante distorção na interpretação jurídica, que confunde o insucesso empresarial com conduta criminosa. O risco inerente ao ato de empreender, somado à instabilidade econômica e à complexidade tributária, não pode ser tratado como ato ilícito por si só. É fundamental resgatar a distinção entre erro de gestão e infração penal, sob pena de se criminalizar a livre iniciativa e fragilizar a segurança jurídica necessária para a manutenção de um ambiente de negócios saudável. A preservação dessa diferenciação é imprescindível para evitar a imposição de sanções desproporcionais a quem, em última análise, já enfrenta o colapso financeiro e seus reflexos sociais.

Diante desse contexto, torna-se urgente o fortalecimento de mecanismos de proteção jurídica que assegurem um tratamento equilibrado a situações de insolvência empresarial. A criação de protocolos mais rigorosos para a instauração de investigações criminais, a capacitação das autoridades para diferenciar condutas dolosas de meros equívocos administrativos e a adoção de políticas de incentivo à recuperação de empresas são medidas essenciais para mitigar o risco de criminalização indevida. Somente assim será possível conciliar a defesa da ordem econômica com a preservação dos princípios constitucionais que garantem a liberdade de iniciativa e a dignidade do empreendedor.

