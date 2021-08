Do “Caçador de Pipas” ao retorno dos Talibãs

Foi o filme “O Caçador de Pipas” que me chamou a atenção para o Afeganistão, o país localizado na Ásia, mais precisamente no Oriente Médio e que é uma das regiões mais conflituosas do globo e também uma das nações mais pobres.

Situado na Ásia Central, localizado na igualmente conflituosa região do Oriente Médio, o Afeganistão é uma nação predominantemente islâmica, onde as interpretações radicais do Corão pelo Talibã são uma das mais radicais e primitivos da história, principalmente em relação às mulheres, submetendo-as a tratamentos desumanos e degradantes.

Legenda: As interpretações radicais do Corão pelo Talibã são uma das mais radicais e primitivos da história no Afeganistão Foto: A. Capibaribe Neto

Em sua aplicação mais radical da Sharia (código de leis do Islamismo), a mulher é excessivamente marginalizada, causando grande indignação ao redor do mundo. O “Caçador de Pipas” mostrou-me apenas a ponta do iceberg através de um drama que comoveu na tela, através de uma história triste.

Como repórter fotográfico, despertou-me a curiosidade de conhecer Cabul, onde se desenrolou a história do romance de Khaled Hosseini, médico afegão, naturalizado americano, publicado em 2003 e transformado em filme em 2007. Queria visitar o local onde o menino Ahmad Khan, de 11 anos, que interpreta Hassan, pertencente ao grupo étnico Hazara, o mesmo do personagem.

Legenda: Cena do filme "O Caçador de Pipa" (2007). Os amigos Hassan e Amir em Cabul. Foto: Divulgação/Reprodução

Queria conhecer o Livreiro de Cabul, caminhar pelos lugares onde a guerra deixara seus rastros, suas cicatrizes. Queria conhecer o local onde o Talibã, num acesso de extremismo, explodiu séculos guardada pelos Budas Gigantes, no Vale do Bamiyan, na Rota da Seda. Para atingir o ousado objetivo, procurei à Embaixada do República Islâmica do Afeganistão, em Brasília para o trâmite do visto.

Após enviar a papelada via eletrônica, recebi, dias depois, a confirmação de que o visto havia sido concedido e que estava à minha disposição na embaixada. No dia e hora marcada, qual não foi a minha surpresa ser recebido pessoalmente pelo Primeiro Secretário da Embaixada, Mr. Waheed Jhamal e das mãos dele, meu passaporte com o Visto Número UM!

Naquele momento, eu era o primeiro brasileiro a obter o visto de entrada para aquele país. De quebra, o primeiro secretário ainda escreveu, do próprio punho, em Dari, língua também conhecido como Farsi ou Persa Afegã, uma gentil apresentação do jornalista: “o portador deste passaporte é o sr. Antonio Capibaribe Neto, um homem de paz”.

Mais que o visto carimbado no passaporte, aquele pedaço de papel era também um salvo conduto. Posso assegurar que tive muita sorte do começo ao fim dessa minha primeira viagem àquele país. Agora, precisava reservar o hotel, mas os poucos hotéis de Cabul não confirmavam a permanência do hóspede, era preciso chegar lá primeiro e mostrar o e-mail solicitando-a. Como não podia fazer reserva de hotel desde o Brasil, comprei a passagem e fui.

O roteiro foi Fortaleza-Sao Paulo, quatorze horas de voo até Dubai, escala de cinco horas e voo de quase três horas de Dubai a Cabul e, em seguida, ordem de embarque em um avião russo, Antonov, onde entre a cabine de comando e a cabine dos passageiros, uma cabine de aço com três seguranças armados, para minha surpresa e (?) segurança.

Legenda: Afeganistão Foto: A. Capibaribe Neto

Depois de quase três horas de voo, finalmente pousamos no Aeroporto Internacional de Cabul. Depois de quinze minutos de entrevista, revista da bagagem, perguntas sobre os motivos da viagem, exame das câmaras fotográficas e a apresentação do Primeiro secretário da embaixada, segui para o portão de desembarque para mais duas revistas de segurança.

No saguão, onde absolutamente ninguém me esperava, mas em outro golpe de sorte vi um quiosque que me fez lembrar um ponto de ajuda ao turista. Turismo, no Afeganistão? Era, isso mesmo: uma lojinha acanhada, mas era exatamente isso. Ali, encontrei um simpático Mukhtar Yousufi que fez uma ligação para para o Kabul Star Hotel, para onde havia mandado um e-mail. E foi ele que, muito solícito, levou-me até o endereço.

Depois de passar pela barricada na entrada, esteira de verificação de bagagem e controle de raios-x, além de uma revista com scanner de mão, finalmente estava diante da mesa de recepção para o check-in nesse hotel localizado na área das embaixadas, principalmente da embaixada americana, o que suscitava a crença de estar numa área de segurança máxima, mas também de alvos preferidos dos inconformados talibãs.

Somente depois de subir ao apartamento localizado no quinto andar, entrar, fechar a porta e me esparramar na cama, pude dizer: estou no Afeganistão! Estou em Cabul! Descansei nem dez minutos e fui até a janela protegida por uma pesada cortina. Afastei um pouco para espiar lá fora. Dali dava para ver um morro que fazia lembrar o das favelas do Rio, no céu, um balão metálico enorme, parecido com um Zepelim, estacionário, equipado com câmaras de segurança, perscrutando a área da embaixada. À esquerda do quarto, o minarete de uma Mesquita, de onde, instantes depois, um alto-falante anunciava o chamado para a última prece do dia.

Depois do jantar de buffet farto, fui assuntar na portaria, onde dois simpáticos recepcionistas se mostraram interessados em conversar e falar da cidade deles.

Preveniram-me contra os perigos das ruas, alertaram para os usos e costumes do lugar, tipo apontar máquinas fotográficas para mulheres, tentar comunicação com elas, era fora de cogitação.

A realidade do país e as restrições impostas pelo livro pesado do Corão eram uma sentinela antipática, rigorosamente. Antes de perguntar pelo endereço do Caçador de Pipas a um dos rapazes, apareceu uma moça com o rosto descoberto, usando farda do hotel e um lenço preto a cobrir-lhe os cabelos acaju, que ressaltava seus olhos verdes.

Perguntei se podia dirigir-me a ela e diante da aquiescência, quis saber do Caçador de Pipas, do local onde ele as caçava e também sobre o Livreiro de Cabul. Depois, arrisquei-me numa caminhada pelos arredores do hotel, onde as fachadas de lojas e lanchonetes, estavam protegidas por tapumes grossos, e mantinham homens armados às portas para garantir as propriedades, acesso de permanência dos clientes.

Não lembro de ter caminhado dez metros sem encontrar homens portando armas penduradas nos ombros. Como todo dia em Cabul era importante, tinha pressa de começar a fotografar, então pendurei uma pequena Leica no pescoço, deixando à mostra apenas a pequena objetiva, o que me permitia apertar o botão disparador sem apontar para um lugar específico ou passantes.

Nos dias seguintes, poucas vezes me fiz acompanhar de Mouktar Youssufi e pude apontar as câmaras para o que achava interessante e através dele, falava para ele pedir permissão para fotografar pessoas, o que geralmente era negado.

Mesmo assim, nunca voltei das caminhadas com menos de trezentas imagens. Na primeira viagem, caminhei pelas ruas, avenidas confusas, ruínas de casa destruídas por bombas, mercados apinhados; um deles, ainda guardando os destroços da explosão acontecida semanas antes, pela ação de um homem bomba, causando a morte de várias pessoas.

Estive no mesmo lugar onde o pequeno Hassan soltava pipas. Encontrei crianças soltando pipas como Hassan. Pedi para experimentar.

Consegui agitar uma pipa colorida nos céu cinzento de Cabul. Naquele momento, o homem de mais de 65 anos transformou-se, por cinco minutos, na criança que não foi nas ruas de Fortaleza, do outro lado do mundo.

Visitei o Palácio de Darul Aman (Morada da Paz), arrasado pela guerra, localizado numa colina, a 16 km de Cabul, sem ostentar a beleza e majestade de outrora. Consegui a permissão dos guardas que faziam a vigilância das ruínas históricas e com eles bebi uma xícara de chá, sentado sobre um velho tapete. Para um deles, que arranhava inglês, falei que era brasileiro. Não sabiam onde era o Brasil e por isso, fui poupado das velhas perguntas sobre futebol e carnaval.

Legenda: Palácio de Darul Aman Foto: A. Capibaribe Neto

Do alto da colina do Darul, o vento assobiava entre ferros retorcidos e os buracos de balas. De dentro das ruínas, dava para ver, através das paredes sem molduras da janelas, os contornos de Cabul. O palácio Darul foi saqueado totalmente. Obras de arte, mármore, madeira, lustre, tudo. Estive no palácio Darul nas duas visitas e nem nas duas vezes, consegui ver tudo. É enorme.

Ao longe, Cabul continuava triste, com homens sisudos e mulheres azuis, subservientes na postura de quem não tem nome nem direitos. São 29 as restrições absurdas impostas a elas pela interpretação radical do Corão pelos Talibãs.

Um ano depois, voltei ao Afeganistão, havia muito para visitar e descobrir além dos limites de Cabul.

Amena continuava na recepção do hotel.Em uma das minhas passagens por ela, perguntei que cidades perto em que não houvesse tantas marcas da guerra. Ele me sugeriu sua cidade natal, Band-e-Emir, uma cidade de 500 mil pessoas, localizada a quase 3.000 metros, nas montanhas, ao norte do Afeganistão, distante 181 quilômetros de Cabul, pela rodovia Behsud.

O talibã voltou para reconquistar Band-e-Emir dias atrás.Não havia mais o que destruir, afora o arremedo de esperança de seus habitantes.

A pobreza, por sua vez, nunca saiu do Vale do Bamiyan, onde aventurei-me escalar um dos nichos onde existiram, imponentes, Budas gigantes, que o mundo testemunhou quando foram destruídos por explosões criminosas patrocinadas pelos mesmos Talibãs, em 2001. Dessa vez, eles retornaram para exibir sua força, seu radicalismo, e as mesmas formas radicais de violência, impondo seu modo de viver.

Nessa segunda viagem, fui até Mazar-I-Sharif, a 428 quilômetros de Cabul, 430 metros de altitude. Seu nome significa "O túmulo do magnífico", onde estariam os restos mortais de Ali; um guerreiro, primo e genro do profeta Maomé e seu segundo sucessor; para os xiitas ou quarto sucessor, segundo os sunitas.

Em Mazar-i-Shariff está uma das mais bonitas Mesquita do mundo, a Mesquita Azul. Para viajar pelo Afeganistão como jornalista patrocinado por um jornal ou revista internacional requer uma equipe de apoio e muitos recurso financeiros. Eu fui um curioso atrevido e solitário fotógrafo que pagou 400 dólares para Mukhtar e um seu amigo que tinha um Toyota para fazer uma viagem de quase 900 quilômetros Afeganistão adentro.

Paguei pelo combustível e comida, mas tudo valeu a pena, inclusive o risco de ter caminhado dentro de um terreno minado, onde entrei para fazer xixi e não entendi o que estava escrito numa placa de madeira: Cuidado! Campo minado. Serpenteando por estradas de terra e cascalho pelas montanhas até Mazar, chacoalhando dentro Toyota, Mukhtar me avisou que ia para no meio do nada para fazer umas fotografias dele e do amigo.

É que estava começando a nevar. Da neve fotogênica do começo a uma nevasca que chiava, foi questão de minutos.

Encontramos talibãs que pararam nosso carro, inventando vistoria para pedir dinheiro. Precisei fingir que estava dormindo para terem respeito pela minha barba branca.

Mazar-I-Shariff que foi palco de violentas batalhas travadas contra os americanos, guardava a mesma raiva dos invasores. Ao chegar a um hotel e pedir para fazer checkin, longe de me parecer com um afegão, fui incomodado pelos olhares hostis dos seguranças do hotel onde fiquei por uma noite. Mukhtar veio até a mim e muito constrangido me disse: “Sir, não posso me hospedar aqui com o senhor. Eles acham que o senhor é americano e me ameaçaram. Vou procurar uma pousada no outro lado da praça…”. E deixou-me sozinho com o meu medo.

Tinha, pendurada ao pescoço, uma plaqueta de alumínio gravada: “A.Capibaribe Neto, Brazilian Press - Photographer”, como a que identificam os soldados na guerra. Eu estava com medo, temia sofrer alguma violência por parte daqueles talibãs, apenas amansados temporariamente em decorrência de uma trégua aparente.

Mesmo assim decidi, por um momento teatral de arrogância, com rompante de coragem vinda não-sei-de-onde dirigir-me até a recepção onde estavam os seguranças: “ei, vocês! Não sou americano, sou brasileiro, sou um homem de paz. Leiam o que diz nesse papel, escrito pelo embaixador de vocês no meu país… Estou aqui para fotografar os lugares bonitos da terra de você e as pessoas que acreditam em convivência pacífica. Não porto armas. Estou sozinho. Alguma dúvida?”

Encarei-os por uns segundos e favorecido pela iluminação ruim do ambiente, não notaram o medo por trás dos meus óculos. Voltei pelo corredor até o quarto, entrei, fechei a porta e pude tremer em paz. Dez minutos depois, escutei bateram à porta. Era um dos seguranças, trazendo um prato com duas maçãs e uma garrafa d’água. Agradeci com uma das poucas palavras que aprendi em farsi, muito obrigado!

Fazia frio e chovia fino durante a minha visita à Mesquita Azul. É realmente deslumbrante, mas só podia tirar fotos e discretamente, do lado de fora. Os não muçulmanos são terminantemente proibidos de entrar e, para garantir a ordem, postado à porta, um guarda com a respeitável Kalashnikov.

Legenda: A. Capibaribe Neto

Na volta a Cabul, antes de fazer as malas para retornar ao Brasil, encontrei durante a minha última ceia, no restaurante do hotel, a última rainha do Afeganistão, uma senhora de cabelos brancos: Índia Amannaullah Khan. Pedi pare ser apresentado a ela. Comunicamo-nos em italiano que ela falava muito bem. Aprendeu durante parte de seu exílio na Itália. Solicitei e ela aceitou conceder-me uma entrevista e posar para uma sessão de fotos, realizadas em sua suíte permanente no Kabul Hotel.

No momento da minha apresentação, eu estava apenas de meias, por conta das botas encharcadas e sujas de lama das ruas de Mazar. Pedi desculpas por estar assim. Ela olhou para baixo e riu, ao se dar conta de que eu não estava brincando. No dia seguinte, sem muita formalidade, conversamos por quase duas horas e fiz algumas fotos apenas, para não ser inconveniente. Antes de agradecer, arrisquei uma última pergunta: “quando a senhora imagina que a paz voltará a reinar no seu país?” Ela me olhou nos olhos e com uma sinceridade triste e com um sorriso sutil me respondeu: “signor Capi… Acho que só dentro de uns trinta anos…!”.Isso aconteceu em 2015.

Por mais absurdo que pareça, tenho vontade de voltar ao Afeganistão.

A. Capibaribe Neto

Fotógrafo