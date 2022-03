Do Abolição para o Congresso

Em evento político recentemente ocorrido, o governador Camilo Santana se desincompatibilizou da chefia do Executivo estadual, aprestando-se para concorrer a uma cadeira no Senado Federal, quando ali saberá defender os interesses do Ceará e do Nordeste, sem prejuízo de elastecer suas atenções para os problemas da Nação brasileira, direcionando os seus esforços para as demais regiões de nossa Federação, numa amplitude que é peculiar àquela Casa Legislativa, a qual já tive o privilégio de presidir, em décadas passadas, chegando a dirigir os trabalhos de um plenário vigilante em matérias minuciosamente pautadas, diariamente, projetando a Câmara Alta diante da postura patriótica com que se situa no cenário da República.

Ao lado de colegas que cumpriram mandatos naquela Instituição, portei-me com dedicação e firmeza, promovendo debates relevantes para o Brasil, quando lá o nosso Estado sempre teve parlamentares atuantes, identificados, também, com temáticas alusivas a todos os demais brasileiros, com o sentimento de corresponder às legitimas aspirações da coletividade.

Daquele período, guardo como rememoração a comovedora presença de senadores no Palácio do Planalto, num gesto de solidariedade, quando 60 parlamentares compareceram ao Gabinete presidencial, a fim de cumprimentar-me pela ascensão de quatro dias, apenas, já que o titular Itamar Franco reassumira o posto, após cumprir missão oficial no exterior, ensejando a que este colunista fosse alçado à Primeira Magistratura do País.

Com a experiência e tirocínio que acumulou na dinâmica gestão para reerguer a nossa Unidade Federada, como o fez, solucionando questões prioritárias para os cearenses, certeza temos de que Camilo Santana cumprirá com competência e espírito público o mandato a lhe ser confiado pelos eleitores alencarinos.

Certamente será uma missão prestes a desempenhar com muita expectativa sobre um homem que tem honrado o Ceará, e continuará nessa trilha, igualmente, em relação aos nossos compatrícios, como um todo. Engenho e arte ele terá para tanto!

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte