Dividendos para o próximo governo

O ano de 2022 está sendo marcado por uma acirrada disputa política entre o Presidente Jair Bolsonaro (PL) e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Embora haja extrema divergência ideológica entre os candidatos da atual eleição presidencial, há um ponto que parece pacífico entre os planos de governo de ambos: a volta da tributação de dividendos. Vou explicar sobre os resultados dessa possível decisão e o que o contribuinte poderá fazer para ajustar a sua realidade a essa possibilidade.

A tributação de dividendos é defendida basicamente por ser mais consentânea com o princípio da progressividade (“paga mais quem ganha mais”), bem como um reforço importante para o caixa do governo. Por outro lado, essa tributação traria inconvenientes como o aumento da sua complexidade, e maiores dificuldades de investimento estrangeiro e nacional. De qualquer forma, a tributação parece certa nos dois possíveis cenários. Lembremos que no ano passado, 2021, o atual governo enviou um projeto de lei ao legislativo (PL 2337/21), propondo uma ampla reforma no imposto de renda. Na sua campanha, reafirmou esse desejo. Por sua vez, o seu adversário indica o mesmo posicionamento.

Assim sendo, cabe ao contribuinte preparar-se para esse possível cenário em 2023, especialmente em razão do proposto no PL 2337/21, o qual determinava, inclusive, a tributação de estoques de lucros gerados em anos anteriores. Essa mesma medida pode ser proposta pelos dois candidatos. Assim é possível executar algumas ações para aproveitar a isenção ainda vigente ao máximo e proteger o patrimônio de sócios. A primeira é uma ampla revisão na qualidade contábil dos saldos de lucros, a partir do emprego de análise contábil e societária. Com base no resultado dessa revisão, deve-se realizar de forma preventiva os atos societários obrigatórios para a disponibilização dos dividendos aos sócio e acionistas.

Com as medidas citadas, o contribuinte terá maior eficiência fiscal ao distribuir lucros com a isenção e um direito mais hígido, caso o governo vencedor tente a tributação dos lucros acumulados gerados em períodos anteriores.

Jocelito Santos é consultor Tributário