Disputa pós-Carnaval

Mesmo o tema eleitoral principiando a ser comentado na mídia e em círculos político-partidários, os mais experimentados líderes se articulam, desde já, na busca de candidatos majoritários, numa antecedência que estará caracterizada pela escolha de futuros prefeitos e vereadores, todos dispostos a angariar o maior número de sufrágios e, por via de consequência, mandatos municipais.

Em algumas comunas, o dealbar da batalha começa a delinear-se, embora os prazos de Convenções estejam distantes, o que não impede que os postulantes busquem lideranças prestigiosas, muitas delas acenando para a possibilidade de vitória à Câmara Municipal, após a chancela das candidaturas, passando a se apresentarem em praças públicas, na sede da respectiva comuna e nos distritos mais populosos. Sempre foi assim e desta forma continuará a sê-lo, já que a renovação será menos de pessoas e muito mais de novas planificações, expondo as qualidades do pretendente à chefia do Município, ponto básico para outras jornadas, como a de deputado estadual, para aqueles que melhor se posicionaram à frente dos governos interioranos.

Na nossa grande Metrópole, o prefeito Roberto Cláudio busca identificar o melhor nome, embora já cogite de personalidades que garantiriam a continuidade de uma gestão profícua, que transformou a configuração urbanística da “loira desposada do Sol”, a qual vem dirigindo com aprumo e visão aquilina, para atender às aspirações mais objetivamente adequadas.

Como é provável que não sejam poucos os concorrentes à próxima sucessão, a seletividade far-se-á ao longo das discussões, com o respaldo do titular do Executivo fortalezense, agora, somando com o novo senador Prisco Bezerra, que começa a emoldurar sua imagem no Congresso, o qual este articulista dirigiu, em décadas passadas.

No dito popular, dir-se-á, “vamos ver quem tem roupa na mochila...”.