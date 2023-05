Direitos e deveres por meio do regulamento interno

O regulamento interno corporativo estabelece regras no ambiente laboral. Direitos e deveres são definidos gerando maior segurança empresarial. Desta forma, seguindo um cronograma na aplicabilidade das regras, o empreendedor se respalda em emitir as diretrizes contidas na legislação trabalhista. Um preceito diligente que visa pontuar as especificações para empregados e empregadores. As partes aqui citadas devem estar envolvidas neste cenário lapidado de ações necessárias para o processo organizacional. Não há como traçar um novo percurso sem elaborar um regulamento interno, independente do nicho, pois as instituições dispõem de instâncias específicas. Esse detalhe nos permite pontuar que o regulamento é quase uma obrigação.

Trata-se de um compromisso, uma incumbência, a fim de proteger o espaço laboral, levando em consideração alguns pontos de fragilidade na legislação trabalhista. Isso mesmo, a multiplicidade jurídica para situações diversas não arremata totalmente ocasiões que podem surgir no dia a dia das organizações empresariais. Diante dessa possibilidade de bloqueio jurídico, pode haver alguns impedimentos no negócio, que se faz necessário a construção imediata da planificação do regulamento interno - uma cápsula de prosperidade empresarial. Uma proposta sem equívocos, compreensiva e sem fissuras na redação das cláusulas, dando maior suporte na tomada de decisões.

Continuamente quando há contratação de novos colaboradores, por exemplo, é necessário celebrar garantias recíprocas entre a companhia e trabalhador, contudo, em princípio, parte das regras aparecerão no contrato de trabalho e, por conseguinte, surgirão os detalhamentos específicos no regulamento interno. Fica claro que o empregador terá tempo hábil, quando bem assessorado, para formular documento que visa uma melhor certificação de equilíbrio, atuação e eficácia corporativa.

A criação do regulamento assegura, a partir das instruções descritas, a ampliação na produtividade e a segurança jurídica. Por fim, os regulamentos devem ser enxergados como mecanismos de empenho funcional no cumprimento de regras arquitetadas através de artifícios sem contrariar a legislação vigente e seus acordos coletivos.

Renan Azevedo é advogado