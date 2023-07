Direitos dos consumidores em período de férias

As férias são aguardadas por muitas pessoas, seja para percorrer estados vizinhos, sossegar em uma praia ou serra ou simplesmente aproveitar atividades de lazer. No entanto, é importante destacar que, na condição de consumidores, temos direitos que devem ser respeitados. Não devemos aceitar cobranças e ações comerciais abusivas! Ao planejar um passeio, por exemplo, é comum contratar serviços de transporte, hospedagem e pacotes turísticos, contudo, como medida de precaução é fundamental realizar uma análise acerca da reputação das empresas. Comparar preços é sempre bom antes de fechar a programação.

Ao escolher o destino e todas as atividades leia atentamente o contrato antes de assiná-los, verificando cláusulas importantes, como política de cancelamento, prazos e condições de reembolso. O consumidor tem o direito de receber dados concretos sobre os produtos ou serviços acertados, devendo atender aos padrões de qualidade estabelecidos e estar de acordo com as informações divulgadas. Havendo problemas, como acomodações em condições inadequadas, transporte irregular, dentre outros pontos que prejudicam o momento, é importante registrar e exigir soluções, como conserto, mudança ou reembolso.

Mas se por alguma situação houver a necessidade de cancelar o serviço ajustado em contrato, é importante apreciar todas alternativas e as políticas estabelecidas no documento. Algumas empresas cobram taxas para suspender um serviço, mas essas exigências que envolvem valores devem estar de acordo com as cláusulas contratuais. Atenção para os prazos redigidos para solicitar cancelamentos e reembolsos.



O direito do consumidor é essencial em todos os períodos do ano, e durante os lazeres, sobretudo, aqueles que envolvem nossa família, não é diferente. Conhecer nossos direitos, estar vigilante às informações disponíveis e requerer a execução das regras por parte das empresas são maneiras efetivas que assegurem uma experiência satisfatória. Não havendo acordo você pode recorrer aos órgãos de defesa do consumidor e procurar encaminhamento especializado.

Wellington Sabóia é vereador de Fortaleza e membro da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Fortaleza