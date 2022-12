Direito pela vida

Do diagnóstico ao tratamento, cada etapa enfrentada pela pessoa com câncer é um desafio constante. Diante da batalha pela vida, além de buscar os cuidados médicos, conhecer seus direitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é fundamental para viver com dignidade, sobretudo, em um momento de instabilidade emocional e financeira.

A legislação brasileira prevê benefícios fiscais e previdenciários para pacientes que se encontram em tal situação. Há isenção de pagamento do Imposto de Renda, saque integral do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Pis/Pasep, Auxílio por Incapacidade Temporária (Auxilio-Doença), Aposentadoria por Invalidez e Auxílio Acompanhante.

Independentemente do pagamento de 12 contribuições, quantidade mínima prevista em lei, o cidadão considerado definitivamente incapaz de realizar suas atividades diárias tem o direito de se aposentar por invalidez mediante comprovação de perícia médica. O segurado, neste caso, ainda pode ter um acréscimo de 25% no valor de sua aposentadoria quando necessitar da assistência permanente de outra pessoa.

Já aqueles diagnosticados e impossibilitados de trabalhar temporariamente podem requerer o auxílio-doença, que é garantido mensalmente. Para assegurá-lo, também deve ser comprovada a impossibilidade de atuação profissional.

Para a concessão de qualquer uma das espécies de benefício previdenciário, o primeiro passo é o requerimento administrativo perante o próprio INSS através de um dos seus canais de atendimento. Caso seja autorizado, o segurado empregado começa a receber a partir do 16º dia de afastamento da atividade. Já os demais segurados recebem a partir da data do início da incapacidade ou de entrada do requerimento.

Com informação e conhecimento, é possível enfrentar as adversidades e minimizar o sofrimento. Quem enfrenta essa situação delicada deve procurar os caminhos legais para uma vida mais digna.

Thiago Albuquerque é especialista em Direito Previdenciário